Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури. Вартість - $3 млн. Фото https://t.me/khreschatyk36/11193?single
Если прогнозировать что то типа ирано-иракской войны с кацапами лет на ....надцать, ну пока поколение "навальных" и детей степашина-патрушева-чайки не выйдет на пенсию и не будет на столетие снятия блокады ленинграда стоять на мавзолее - то в зоне 100-150км от границ 1991года(ну точнее 02.2022го) ничего слабее трёх метров армированного бетона строить нельзя, а жителям тех краёв на моменте надо там всё продавать и валить на запад и северо-запад. Хотя это конечно и бред. Снигерийская инфраструктура в морозы как в 2006м дронами прекрасно сносится и без такт.ЯО и даже дальше чем в Заволжье