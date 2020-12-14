Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури. Вартість - $3 млн. Фото https://t.me/khreschatyk36/11193?single
Если прогнозировать что то типа ирано-иракской войны с кацапами лет на ....надцать, ну пока поколение "навальных" и детей степашина-патрушева-чайки не выйдет на пенсию и не будет на столетие снятия блокады ленинграда стоять на мавзолее - то в зоне 100-150км от границ 1991года(ну точнее 02.2022го) ничего слабее трёх метров армированного бетона строить нельзя, а жителям тех краёв на моменте надо там всё продавать и валить на запад и северо-запад. Хотя это конечно и бред. Мы тоже в силах сносить снигерийскую инфраструктуру (абы были там морозы как в 2006м в январе-феврале к примеру) дронами прекрасно, и без такт.ЯО в наших искандерах и даже дальше чем в Заволжье
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 06 кві, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
Як київські новобуди? Черги бажаючих стоять у відділах продаж?
Посипались з 2023 ціни не лише первинки, а й вторинки.
На вторинці - продається купа новобудних квартир. Будинки збудовані буквально в 2020-2023 роках. І ціни нижчі, ніж 3 роки назад. За 50000-60000 можна купити 1к новобуд. Пару років назад було мінімум 65000-70000. Це ще не вечір!