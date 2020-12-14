RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1173111732117331173411735>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:58

В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури.
Вартість - $3 млн.
Фото
https://t.me/khreschatyk36/11193?single

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:38

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Газоблок кладеться на тонкошаровий клей, керамічний блок на цементний розчин.
Це дві великі різниці.

когда по ирпеню были прилёты стены из газоблока выносило как бумажные. Кирпичные оставались, но давали толстую трещину.

Війна піде на спад.
Два - три тижні (с)
UA
 
Повідомлень: 8060
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1813 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:06

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Газоблок кладеться на тонкошаровий клей, керамічний блок на цементний розчин.
Це дві великі різниці.

когда по ирпеню были прилёты стены из газоблока выносило как бумажные. Кирпичные оставались, но давали толстую трещину.

Війна піде на спад.
Два - три тижні (с)

После выборов Путина так уж 100%.
Hotab
 
Повідомлень: 11659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 635 раз.
Подякували: 2203 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 01:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если прогнозировать что то типа ирано-иракской войны с кацапами лет на ....надцать, ну пока поколение "навальных" и детей степашина-патрушева-чайки не выйдет на пенсию и не будет на столетие снятия блокады ленинграда стоять на мавзолее - то в зоне 100-150км от границ 1991года(ну точнее 02.2022го) ничего слабее трёх метров армированного бетона строить нельзя, а жителям тех краёв на моменте надо там всё продавать и валить на запад и северо-запад.
Хотя это конечно и бред. Мы тоже в силах сносить снигерийскую инфраструктуру (абы были там морозы как в 2006м в январе-феврале к примеру) дронами прекрасно, и без такт.ЯО в наших искандерах и даже дальше чем в Заволжье
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 06 кві, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть

Як київські новобуди?
Черги бажаючих стоять у відділах продаж?

Посипались з 2023 ціни не лише первинки, а й вторинки.

На вторинці - продається купа новобудних квартир. Будинки збудовані буквально в 2020-2023 роках. І ціни нижчі, ніж 3 роки назад.
За 50000-60000 можна купити 1к новобуд.
Пару років назад було мінімум 65000-70000.
Це ще не вечір!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23809
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:14

  Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть

На природном газе котельные ? Тогда да.
serg1974
 
Повідомлень: 811
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:26

  serg1974 написав:
  Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть

На природном газе котельные ? Тогда да.

Да, газовые
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:31

Любителям дешевої електроенергії, теплих підлог і басейнів з підігрівом - приготуватись платити по нормальному. За електроенергію.
Радянська шара закінчилась.
"Вайни не будєт. Хоть поржем. Да какая разніца?".

"В Украине могут поднять цены на электроэнергию, —министр энергетики Герман Галущенко

Причина тому российские удары по энергетике, которые резко сократили генерацию. Также власти планируют попросить население экономить свет. "

Все таки, народ достойний своїх правителів.

П ідвишення ціни на електроенергію - це позитивна новина
Зелена влада - вони клоуни і популісти.
Проте, раз змушені підняти вартість електроенергії - значить, ситуація з енергетикою катастрофічна
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23809
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сделка скоро. Оказывается, только в ощаде придумали выдавать по 10 карт. В других банках по id, макс 100кгрн в день. С такой нац валютой это несерьёзно. В гривне можно сидеть максимум неделю.
Зачем на каждом шагу усложнять гражданам жизнь?
Всем страдать, мутить, выкручиваться. Всю гребанную жизнь 😅
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1173111732117331173411735>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2473, 2474, 2475
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24745 16529483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2024 23:28
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431091
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 39612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2302)
06.04.2024 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.