Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві продається під реконструкцію історичний особняк, побудований у 1898 році відомим архітектором М.М. Горденіним. Площа 1500 м, цоколь +3 поверхи з висотою стель 3,5 м. Розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт. Цоколь із якісним офісним ремонтом. Всі інші поверхи під реконструкцію із заміною перекриттів. Пам'ятка архітектури. Вартість - $3 млн. Фото https://t.me/khreschatyk36/11193?single
Если прогнозировать что то типа ирано-иракской войны с кацапами лет на ....надцать, ну пока поколение "навальных" и детей степашина-патрушева-чайки не выйдет на пенсию и не будет на столетие снятия блокады ленинграда стоять на мавзолее - то в зоне 100-150км от границ 1991года(ну точнее 02.2022го) ничего слабее трёх метров армированного бетона строить нельзя, а жителям тех краёв на моменте надо там всё продавать и валить на запад и северо-запад. Хотя это конечно и бред. Мы тоже в силах сносить снигерийскую инфраструктуру (абы были там морозы как в 2006м в январе-феврале к примеру) дронами прекрасно, и без такт.ЯО в наших искандерах и даже дальше чем в Заволжье
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 06 кві, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
Як київські новобуди? Черги бажаючих стоять у відділах продаж?
Посипались з 2023 ціни не лише первинки, а й вторинки.
На вторинці - продається купа новобудних квартир. Будинки збудовані буквально в 2020-2023 роках. І ціни нижчі, ніж 3 роки назад. За 50000-60000 можна купити 1к новобуд. Пару років назад було мінімум 65000-70000. Це ще не вечір!
Любителям дешевої електроенергії, теплих підлог і басейнів з підігрівом - приготуватись платити по нормальному. За електроенергію. Радянська шара закінчилась. "Вайни не будєт. Хоть поржем. Да какая разніца?".
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию, —министр энергетики Герман Галущенко
Причина тому российские удары по энергетике, которые резко сократили генерацию. Также власти планируют попросить население экономить свет. "
Все таки, народ достойний своїх правителів.
П ідвишення ціни на електроенергію - це позитивна новина Зелена влада - вони клоуни і популісти. Проте, раз змушені підняти вартість електроенергії - значить, ситуація з енергетикою катастрофічна
Сделка скоро. Оказывается, только в ощаде придумали выдавать по 10 карт. В других банках по id, макс 100кгрн в день. С такой нац валютой это несерьёзно. В гривне можно сидеть максимум неделю. Зачем на каждом шагу усложнять гражданам жизнь? Всем страдать, мутить, выкручиваться. Всю гребанную жизнь 😅