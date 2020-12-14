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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:32
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:33
Frant написав:
Любителям дешевої електроенергії, теплих підлог і басейнів з підігрівом - приготуватись платити по нормальному. За електроенергію.
Радянська шара закінчилась.
"Вайни не будєт. Хоть поржем. Да какая разніца?".
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию, —министр энергетики Герман Галущенко
Причина тому российские удары по энергетике, которые резко сократили генерацию. Также власти планируют попросить население экономить свет. "
Все таки, народ достойний своїх правителів.
П ідвишення ціни на електроенергію - це позитивна новина
Зелена влада - вони клоуни і популісти.
Проте, раз змушені підняти вартість електроенергії - значить, ситуація з енергетикою катастрофічна
У нас власть отдельно, граждане отдельно.
Не кипятись. Поставим ветряк кизяк, панели солнечные. Тааа, шо в первый раз что-ли?
И это...давай прекращай эту апатию и войну в голове нужно заканчивать. Отставить плохое настроение
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Бетон
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:35
Frant написав:
Любителям дешевої електроенергії, теплих підлог і басейнів з підігрівом - приготуватись платити по нормальному. За електроенергію.
Радянська шара закінчилась.
"Вайни не будєт. Хоть поржем. Да какая разніца?".
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию, —министр энергетики Герман Галущенко
Причина тому российские удары по энергетике, которые резко сократили генерацию. Также власти планируют попросить население экономить свет. "
Все таки, народ достойний своїх правителів.
П ідвишення ціни на електроенергію - це позитивна новина
Зелена влада - вони клоуни і популісти.
Проте, раз змушені підняти вартість електроенергії - значить, ситуація з енергетикою катастрофічна
А чим платити, якщо грошей немає?
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:35
Frant написав:
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию,
Давно пора. Продавати дешевше собівартості і потім компенсувати із бюджету - це злочин ИМХО. Але головне в цій справі не перегнути палицю в інший бік.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:37
kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви
В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:43
Бетон написав: Frant написав:
Любителям дешевої електроенергії, теплих підлог і басейнів з підігрівом - приготуватись платити по нормальному. За електроенергію.
Радянська шара закінчилась.
"Вайни не будєт. Хоть поржем. Да какая разніца?".
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию, —министр энергетики Герман Галущенко
Причина тому российские удары по энергетике, которые резко сократили генерацию. Также власти планируют попросить население экономить свет. "
Все таки, народ достойний своїх правителів.
П ідвишення ціни на електроенергію - це позитивна новина
Зелена влада - вони клоуни і популісти.
Проте, раз змушені підняти вартість електроенергії - значить, ситуація з енергетикою катастрофічна
У нас власть отдельно, граждане отдельно.
Не кипятись. Поставим ветряк кизяк, панели солнечные. Тааа, шо в первый раз что-ли?
И это...давай прекращай эту апатию и войну в голове нужно заканчивать. Отставить плохое настроение
Тобі з Польщі можна закінчувати війну, так.
В Харків чи Запоріжжя на пару тижнів, не хочеш приїхати?
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:46
Frant написав: Бетон написав: Frant написав:
Любителям дешевої електроенергії, теплих підлог і басейнів з підігрівом - приготуватись платити по нормальному. За електроенергію.
Радянська шара закінчилась.
"Вайни не будєт. Хоть поржем. Да какая разніца?".
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию, —министр энергетики Герман Галущенко
Причина тому российские удары по энергетике, которые резко сократили генерацию. Также власти планируют попросить население экономить свет. "
Все таки, народ достойний своїх правителів.
П ідвишення ціни на електроенергію - це позитивна новина
Зелена влада - вони клоуни і популісти.
Проте, раз змушені підняти вартість електроенергії - значить, ситуація з енергетикою катастрофічна
У нас власть отдельно, граждане отдельно.
Не кипятись. Поставим ветряк кизяк, панели солнечные. Тааа, шо в первый раз что-ли?
И это...давай прекращай эту апатию и войну в голове нужно заканчивать. Отставить плохое настроение
Тобі з Польщі можна закінчувати війну, так.
В Харків чи Запоріжжя на пару тижнів, не хочеш приїхати?
Їду в Харків на наступному тижні. Бомбосховище треба робити.
Війна ще триватиме 15 років. Про закінчення в голові був жарт. Чувствую, нужно уточнять, дедульки вже старуваті))
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:48
Бетон написав:
дедульки вже старуваті
франт староват, но всё так же умён, как в детстве.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:57
kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви
Звісно, що фейк.
На кожен вантажний ліфт потрібен 40 кВт генератор.
Пан Бетон має слабку арифметичну підготовку і думає, що всі читачі також тупі
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Frant
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:10
Frant написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви
Звісно, що фейк.
На кожен вантажний ліфт потрібен 40 кВт генератор.
Пан Бетон має слабку арифметичну підготовку і думає, що всі читачі також тупі
Генератори біля будинків стоять. Піти подивитись, це ж дійсно слабкість дівоча.
Тим більше в блекаут я демонстрував роботу ліфту від генератору. Або спитати у любого з тисяч жителів. Франт ще не вміє порівнювати 9квт і 40 квт.
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