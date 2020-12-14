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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11732117331173411735
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не ну на третьем году войны, у нас во всех домах женщины умеют собирать нагрузки и подбирать генератор. Я в шоке
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)
kingkongovets
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