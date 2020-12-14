|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:35
Frant написав:
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию,
Давно пора. Продавати дешевше собівартості і потім компенсувати із бюджету - це злочин ИМХО. Але головне в цій справі не перегнути палицю в інший бік.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2709
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:37
kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви
В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 15:15
Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11129
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2611 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:00
kingkongovets написав:
Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)
Та це капець)). Збиральник грошей на пальне обов'язково ще повинна бути в якомусь батьківському комітеті
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24745
|16529540
|
|
|1347
|5431092
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|39615
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|