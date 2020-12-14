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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11731117321173311734
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:"В Украине могут поднять цены на электроэнергию,
Давно пора. Продавати дешевше собівартості і потім компенсувати із бюджету - це злочин ИМХО. Але головне в цій справі не перегнути палицю в інший бік.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:37

  kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви

В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:00

  kingkongovets написав:
Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)

Та це капець)). Збиральник грошей на пальне обов'язково ще повинна бути в якомусь батьківському комітеті
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:42

Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 03:36

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви

В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен

На кожен під'їзд потрібен окремий 40 кВт генератор, для вантажного ліфта. Бетон, ти зовсім не дружиш з арифметикою.
Один генератор на будинок - це аварійне освітлення в під'їздах, і один працюючий ліфт на весь будинок.

Стосовно дорожаю, про який ти періодично звіздиш.
В Києві все більше пенсіонерів з тачками-кравчучками.
Це явна ознака дорожаю?
Чи навпаки?
Frant
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