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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:35
Frant написав:
"В Украине могут поднять цены на электроэнергию,
Давно пора. Продавати дешевше собівартості і потім компенсувати із бюджету - це злочин ИМХО. Але головне в цій справі не перегнути палицю в інший бік.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:37
kingkongovets написав:
Бетон написав:В чем преимущество варшавского плюс, это то, что котельные в каждом доме. В свете будущего отключения это круто. Небольшой генератор на 40 кВт и лифт работает и отопление есть
з приводу ліфта маю величезні сумніви
В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:15
Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)
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Додано: Суб 06 кві, 2024 17:00
kingkongovets написав:
Бетон написав:В минулий блекаут ставили по 40 квт на всі будинки севена. Скидувались кожен будинок окремо. 700 кгрн турецькі, авр 100 крг. Працювало: ІТП, освітлення мопів, один грузовий ліфт, інтернет. Варшавський + побудований один в один з севен
та працювати може й буде, але те, що наші громадяни в стані притомно розділити витрати на пальне для його роботи - стовідсоткова ненаукова фантастика)
Та це капець)). Збиральник грошей на пальне обов'язково ще повинна бути в якомусь батьківському комітеті
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:42
Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
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Додано: Нед 07 кві, 2024 09:35
Hotab написав:Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?
це не малі гроші і ці витрати неможливо контролювати
одноразово зібрати з шокованих людей гроші на генератор - то ще сяк-так можливо, а от пояснити всім, що вони мають сплачувати за чийсь комфорт грубі гроші щомісяця - це фантастика, воно не буде працювати
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Додано: Нед 07 кві, 2024 09:46
kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?
це не малі гроші і ці витрати неможливо контролювати
одноразово зібрати з шокованих людей гроші на генератор - то ще сяк-так можливо, а от пояснити всім, що вони мають сплачувати за чийсь комфорт грубі гроші щомісяця - це фантастика, воно не буде працювати
Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 07 кві, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 09:46
kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?
це не малі гроші і ці витрати неможливо контролювати
одноразово зібрати з шокованих людей гроші на генератор - то ще сяк-так можливо, а от пояснити всім, що вони мають сплачувати за чийсь комфорт грубі гроші щомісяця - це фантастика, воно не буде працювати
Питання філософське і предмет постійних суперечок.
В моєму осбб (в Херсоні) прийняли рішення, що 1-2 поверхи не платять (не внесено в платіж за осбб) за користуванням ліфтом. Хоча і третій дехто заявляли «ми теж ходимо, нам не лінь, а чому ми маємо платити».
Я до 9 включно завжди ходив. Це для себе. Але ясно що в платіжках воно було.
Зараз живу дуже високо. УК стриже гроші некисло. Думаю пільгу (монетизацію) перенести сюди, бо платіжка чимала.
Доречі в ЖК Метрополіс УК стриже 20 грн/м
Готових квартир вибрати нічого, в третьому будинку трохи є, він на кінець року.Той що в 2025 (в кінці) поки не розглядаю.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 09:52
Hotab написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?
це не малі гроші і ці витрати неможливо контролювати
одноразово зібрати з шокованих людей гроші на генератор - то ще сяк-так можливо, а от пояснити всім, що вони мають сплачувати за чийсь комфорт грубі гроші щомісяця - це фантастика, воно не буде працювати
Питання філософське і предмет постійних суперечок.
В моєму осбб (в Херсоні) прийняли рішення, що 1-2 поверхи не платять (не внесено в платіж за осбб) за користуванням ліфтом. Хоча і третій дехто заявляли «ми теж ходимо, нам не лінь, а чому ми маємо платити».
Я до 9 включно завжди ходив. Це для себе. Але ясно що в платіжках воно було.
Зараз живу дуже високо. УК стриже гроші некисло. Думаю пільгу (монетизацію) перенести сюди, бо платіжка чимала.
Доречі в ЖК Метрополіс УК стриже 20 грн/м
Готових квартир вибрати нічого, в третьому будинку трохи є, він на кінець року.Той що в 2025 поки не розглядаю.
в Грейті 18 грн/м, це нормальна на сьогодні ставка
я початково про те, що запитувати від генератора ліфт - це маячня, опалення, насоси, аварійне освітлення, інет - це норм, але не ліфти
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 07 кві, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 10:03
kingkongovets
в Грейті 18 грн/м,
В Кампусі , якщо розділити платіжку за охорону на метри (вона окрема) і додати до основної, то виїде +- так само. Незвично.. В Херсоні платив 4-5 грн/метр))
Але ж столиця…
«жизнь в столице не тупая, острая как суп харчо»))
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