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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11732117331173411735
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд


з такими аргументами я б і сам послав би
не працює так і ніякі біцепси або сучки з батьківських комітетів тут не допоможуть
нащо ота «колонка паливо» якщо там дані від фонаря?
безнадійні мрійники
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:17

kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:21

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд


з такими аргументами я б і сам послав би
не працює так і ніякі біцепси або сучки з батьківських комітетів тут не допоможуть
нащо ота «колонка паливо» якщо там дані від фонаря?
безнадійні мрійники

Нема палива, не працює насос, не працює опалення.
Які ще сучки?

Не хочеш їздить на ліфті, не працює доступ на чіпі. Не їзди. Не здавай на паливо. Ходи пішки на 20 поверх.

Ніхто нікого не змушує. Хитро дупості нема кінця
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 07 кві, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд


з такими аргументами я б і сам послав би
не працює так і ніякі біцепси або сучки з батьківських комітетів тут не допоможуть
нащо ота «колонка паливо» якщо там дані від фонаря?
безнадійні мрійники

Нема палива, не працює насос, не працює опалення.
Які ще сучки?
ти шо, реально одноклітинний?
не треба паливо на ліфт витрачати і все буде, ти ж не зі своїми ремонтьоркіними спілкуєшься, нашо тут цей чьос?

зи: в чіпи і справедливо вирахування витрат в залежності від поверху не вірю абсолютно як і в здатність «успішних» мешканців говнобудів щось притомно розрулити
kingkongovets
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