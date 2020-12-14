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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11733117341173511736>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд


з такими аргументами я б і сам послав би
не працює так і ніякі біцепси або сучки з батьківських комітетів тут не допоможуть
нащо ота «колонка паливо» якщо там дані від фонаря?
безнадійні мрійники
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:17

kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:21

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд


з такими аргументами я б і сам послав би
не працює так і ніякі біцепси або сучки з батьківських комітетів тут не допоможуть
нащо ота «колонка паливо» якщо там дані від фонаря?
безнадійні мрійники

Нема палива, не працює насос, не працює опалення.
Які ще сучки?

Не хочеш їздить на ліфті, не працює доступ на чіпі. Не їзди. Не здавай на паливо. Ходи пішки на 20 поверх.

Ніхто нікого не змушує. Хитро дупості нема кінця
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 07 кві, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Ніхто не заставляв. Не хочуть, опалення не буде.
Он лайн таблиця є, колонка паливо і тд


з такими аргументами я б і сам послав би
не працює так і ніякі біцепси або сучки з батьківських комітетів тут не допоможуть
нащо ота «колонка паливо» якщо там дані від фонаря?
безнадійні мрійники

Нема палива, не працює насос, не працює опалення.
Які ще сучки?
ти шо, реально одноклітинний?
не треба паливо на ліфт витрачати і все буде, ти ж не зі своїми ремонтьоркіними спілкуєшься, нашо тут цей чьос?

зи: в чіпи і справедливе вирахування витрат в залежності від поверху не вірю абсолютно як і в здатність «успішних» мешканців говнобудів щось успішно колективно розрулити

а примусові колгоспи в Україні не працюють
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:32

Як будинок вирішує, так і платять.
В своєму сараї можете взагалі не ставити генератор. Сидіть паліть костри

Слава богу в будинку таких бомжів ти нема
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 07 кві, 2024 10:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:33

  Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ

Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках))
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:48

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ

Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках))
Більшість невдоволені))

Теперь понятно откуда берутся хитрозадые. Чип это единственное влияние на оплату коммунальных.
Таким как кингконг это не с руки. Можно на холяву ездить, пока не отключат лифт. Это он называет колгоспом 😅😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Як будинок вирішує, так і платять.
В своєму сараї можете взагалі не ставити генератор. Сидіть паліть костри

Слава богу в будинку таких бомжів ти нема
я в своїх «сараях» - в будинку де живу і на дачі генікі поставив ще до повномасштабки і до речі тут про це писав)
та й каміни в мене і там і там є

але я дуже хочу подивитись як такі борзі тилові герої як ти будуть збирати «на паливо» для роботи ліфтів у таких же борзих мешканців нижніх поверхів (десь так до 9го), які весело будуть слати таких розумників нахєр з їх доводами та погрозами)
і будуть правильно, до речі, робити
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ

Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках))
Більшість невдоволені))
там є хоча б один будинок, де ліфти запитані від генераторів?)

Бетон 100% одноклітинний, ти теж?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:00

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ

Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках))
Більшість невдоволені))

Теперь понятно откуда берутся хитрозадые. Чип это единственное влияние на оплату коммунальных.
Таким как кингконг это не с руки. Можно на холяву ездить, пока не отключат лифт. Это он называет колгоспом
колгосп - це примусовий розподіл на всіх нерівних витрат
і це не працює
вчись, ремонтьоркін
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