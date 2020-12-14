Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ
Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках)) Більшість невдоволені))
Теперь понятно откуда берутся хитрозадые. Чип это единственное влияние на оплату коммунальных. Таким как кингконг это не с руки. Можно на холяву ездить, пока не отключат лифт. Это он называет колгоспом
колгосп - це примусовий розподіл на всіх нерівних витрат і це не працює вчись, ремонтьоркін
Hotab написав:Бетон І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?..
бо це ОСББ, а ліфт спільне майно і згідно законо про осбб, його мають підтримувати у працездатному стані, там не має мови про користування. Бо мешканці першого поверху не користуються дахом, то навіщо тоді їм та іншим сплачувати за ремлнтом покрівлі і т.д.
GALeon написав:бо це ОСББ, а ліфт спільне майно і згідно законо про осбб, його мають підтримувати у працездатному стані, там не має мови про користування. Бо мешканці першого поверху не користуються дахом, то навіщо тоді їм та іншим сплачувати за ремлнтом покрівлі і т.д.
це все правильно і так і має бути в нормальних умовах але в умовах заживлення електрикою від генераторів та ще й при нинішніх цінах на пальне така позиція не спрацює і приведе лише до масових неплатежів, конфліктів та пошуків відкатів та корупції а орендарі оберуть інші будинки
послуги ліфта не є предметами першої необхідності при блекаутах