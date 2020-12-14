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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11733117341173511736
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:00

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ

Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках))
Більшість невдоволені))

Теперь понятно откуда берутся хитрозадые. Чип это единственное влияние на оплату коммунальных.
Таким как кингконг это не с руки. Можно на холяву ездить, пока не отключат лифт. Это он называет колгоспом
колгосп - це примусовий розподіл на всіх нерівних витрат
і це не працює
вчись, ремонтьоркін
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі згадав - єдину працюючу подібну схему я бачив в Батумі - там за поїздку на ліфті треба було сплачувати монетками бгг

отаке працювати в умовах, коли ліфт запитаний від генератора теоретично можливо, але тоді люди за підйом на високий поверх будуть скидуватись, бо для однієї людини це буде занадто дорого

ліфти від генераторів в багатоквартирних будинках можуть працювати лише в аварійному режимі, крапка
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:57

  kingkongovets написав:до речі згадав - єдину працюючу подібну схему я бачив в Батумі - там за поїздку на ліфті треба було сплачувати монетками бгг

отаке працювати в умовах, коли ліфт запитаний від генератора теоретично можливо, але тоді люди за підйом на високий поверх будуть скидуватись, бо для однієї людини це буде занадто дорого

ліфти від генераторів в багатоквартирних будинках можуть працювати лише в аварійному режимі, крапка


такое довольно часто, в Крыму было до оккупации даже в некоторых городах. люди ждут попутчиков и скидываются на подъем, а спускаются пешком.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дюрі-бачі написав:
  Frant написав:"В Украине могут поднять цены на электроэнергию,
Давно пора. Продавати дешевше собівартості і ....

Рудому?
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/dtek-kupuje ... riven.html
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон
І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?..
бо це ОСББ, а ліфт спільне майно і згідно законо про осбб, його мають підтримувати у працездатному стані, там не має мови про користування. Бо мешканці першого поверху не користуються дахом, то навіщо тоді їм та іншим сплачувати за ремлнтом покрівлі і т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ
Скільки коштує переобладнати на картку?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:26

  kingkongovets написав:до речі згадав - єдину працюючу подібну схему я бачив в Батумі - там за поїздку на ліфті треба було сплачувати монетками бгг

отаке працювати в умовах, коли ліфт запитаний від генератора теоретично можливо, але тоді люди за підйом на високий поверх будуть скидуватись, бо для однієї людини це буде занадто дорого

ліфти від генераторів в багатоквартирних будинках можуть працювати лише в аварійному режимі, крапка

В Житомирі 14 років назад, я їхав ліфтом, в жилому будинку, в якому за проїзд треба було платити карточкою.
Це досить непогана ідея для наших селюків
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 кві, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:бо це ОСББ, а ліфт спільне майно і згідно законо про осбб, його мають підтримувати у працездатному стані, там не має мови про користування. Бо мешканці першого поверху не користуються дахом, то навіщо тоді їм та іншим сплачувати за ремлнтом покрівлі і т.д.


це все правильно і так і має бути в нормальних умовах
але в умовах заживлення електрикою від генераторів та ще й при нинішніх цінах на пальне така позиція не спрацює і приведе лише до масових неплатежів, конфліктів та пошуків відкатів та корупції
а орендарі оберуть інші будинки

послуги ліфта не є предметами першої необхідності при блекаутах
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