Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Бетон І з твоїми біцепсами. Бо почнеться «я живу на другому, я ліфтом не їздив».
а реально, навіщо мешканцям нижніх поверхів сплачувати за поїздки мешканців верхніх на ліфті?..
бо це ОСББ, а ліфт спільне майно і згідно законо про осбб, його мають підтримувати у працездатному стані, там не має мови про користування. Бо мешканці першого поверху не користуються дахом, то навіщо тоді їм та іншим сплачувати за ремлнтом покрівлі і т.д.
GALeon написав:бо це ОСББ, а ліфт спільне майно і згідно законо про осбб, його мають підтримувати у працездатному стані, там не має мови про користування. Бо мешканці першого поверху не користуються дахом, то навіщо тоді їм та іншим сплачувати за ремлнтом покрівлі і т.д.
це все правильно і так і має бути в нормальних умовах але в умовах заживлення електрикою від генераторів та ще й при нинішніх цінах на пальне така позиція не спрацює і приведе лише до масових неплатежів, конфліктів та пошуків відкатів та корупції а орендарі оберуть інші будинки
послуги ліфта не є предметами першої необхідності при блекаутах
Faceless написав:... В Житомирі 14 років назад, я їхав ліфтом, в жилому будинку, в якому за проїзд треба було платити карточкою. Це досить непогана ідея для наших селюків
Цікаво, як гості або якісь служби (лікарі, поліція, поштальони та ін. ) піднімаються...[/quote]... Поштарі - бозна скільки вже не бачив щоб вони ходили по квартирам. А поштові скриньки внизу.[/quote]в поштову скриньку вони пенсію не лишають