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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11734117351173611737
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:...
В Житомирі 14 років назад, я їхав ліфтом, в жилому будинку, в якому за проїзд треба було платити карточкою.
Це досить непогана ідея для наших селюків


Цікаво, як гості або якісь служби (лікарі, поліція, поштальони та ін. ) піднімаються...[/quote]Або конс'єрж відправляє на ліфті....[/quote]усюди де ліфт на картці є конс'єржи?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Где есть лифты с чипом, везде охрана с универсальным ключом.
Нет охраны - жильцы спускаются.

Ибо нахиба вообще эта система? Чтобы чужие не лазили.

В жк венеции, так получилось, что сброд жлобов заселился. Говорю, давайте скинемся на доступ. Нет.
Ну потом ночью домушники, когда бабка спит, зашли вскрыли пару квартир, сразу засуетились и поставили доступ

Видос с камер наблюдения венеции
https://youtu.be/XI3OpNtNQvY?si=8TxQ1U9gvyzHXmRi
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:18

  kingkongovets написав:
Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ

Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках))
Більшість невдоволені))
там є хоча б один будинок, де ліфти запитані від генераторів?)

Бетон 100% одноклітинний, ти теж?)

До чого тут взагалі генератори)

Тут паралельно 2 теми обговорюється, не треба комкати.
Доречі , незадоволені картками не тому, що це ж незручно, трохи геморно носити ці картки, поповнювати.
А тому, що думають що у них він платний, а наприклад в Мико, де карт нема - безкоштовний)
Зрозуміти, що платний він завжди, відрізняється лише спосіб оплати (чи з рахунку ОСББ, чи оплата картки) - вони не можуть.

Який Бітон я поки що не можу зрозуміти))
Я відмовляюсь вірити, що інколи це він так задвигає через туговатість. Сподіваюсь все ж «гонить». Бо ну не може людина заробляти пристойні гроші і реально тупити жорстко))
Хабарник може, син багатого папи може тупити. Але він же сам заробляє…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:До чого тут взагалі генератори)

Тут паралельно 2 теми обговорюється, не треба комкати.


та ні, це ви почали зі своїми картками вплутуватись, дискусія почалась з мого сумніву щодо можливості заживити ліфт від генератора в Варшавському

а ліфти та й взагалі доступ по картках - це нормально для багатоповерхових чоловійників

зи: для заробляння грошей розум - далеко не головне)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою.
Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль.
Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:48

  Бетон написав:Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою.
Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль.
Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості

Це корисно. Ухилянти, які Карпати переходять розповідають, що перед переходом спеціально шукали місця де підйоми в гору можна було би тренувати. 22 поверх без ліфта саме воно. 👍
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:53

  Bolt написав:
  Бетон написав:Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою.
Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль.
Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості

Це корисно. Ухилянти, які Карпати переходять розповідають, що перед переходом спеціально шукали місця де підйоми в гору можна було би тренувати. 22 поверх без ліфта саме воно. 👍

Головне бути витривалішим чим ̶в̶е̶д̶м̶і̶д̶ь̶ ̶я̶к̶и̶й̶ ̶ж̶е̶н̶е̶т̶ь̶с̶я̶ ̶ прикордонник)) І плавати в Тисі краще нього)
Hotab
 
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