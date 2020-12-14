Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Где есть лифты с чипом, везде охрана с универсальным ключом. Нет охраны - жильцы спускаются.
Ибо нахиба вообще эта система? Чтобы чужие не лазили.
В жк венеции, так получилось, что сброд жлобов заселился. Говорю, давайте скинемся на доступ. Нет. Ну потом ночью домушники, когда бабка спит, зашли вскрыли пару квартир, сразу засуетились и поставили доступ
Дюрі-бачі написав:kingkongovets бачив в деяких містах є картка для проїзду в ліфті. Дивно, що її не впроваджують всі ОСББ
Весь (за рідкими винятками) херсон має ліфт на картках)) Більшість невдоволені))
там є хоча б один будинок, де ліфти запитані від генераторів?)
Бетон 100% одноклітинний, ти теж?)
До чого тут взагалі генератори)
Тут паралельно 2 теми обговорюється, не треба комкати. Доречі , незадоволені картками не тому, що це ж незручно, трохи геморно носити ці картки, поповнювати. А тому, що думають що у них він платний, а наприклад в Мико, де карт нема - безкоштовний) Зрозуміти, що платний він завжди, відрізняється лише спосіб оплати (чи з рахунку ОСББ, чи оплата картки) - вони не можуть.
Який Бітон я поки що не можу зрозуміти)) Я відмовляюсь вірити, що інколи це він так задвигає через туговатість. Сподіваюсь все ж «гонить». Бо ну не може людина заробляти пристойні гроші і реально тупити жорстко)) Хабарник може, син багатого папи може тупити. Але він же сам заробляє…
Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою. Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль. Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості
Бетон написав:Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою. Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль. Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості
Це корисно. Ухилянти, які Карпати переходять розповідають, що перед переходом спеціально шукали місця де підйоми в гору можна було би тренувати. 22 поверх без ліфта саме воно. 👍
Бетон написав:Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою. Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль. Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості
Це корисно. Ухилянти, які Карпати переходять розповідають, що перед переходом спеціально шукали місця де підйоми в гору можна було би тренувати. 22 поверх без ліфта саме воно. 👍
Головне бути витривалішим чим ̶в̶е̶д̶м̶і̶д̶ь̶ ̶я̶к̶и̶й̶ ̶ж̶е̶н̶е̶т̶ь̶с̶я̶ ̶ прикордонник)) І плавати в Тисі краще нього)