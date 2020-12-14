|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 кві, 2024 22:13
В основном, семьи выбирают 7...12 этажи. Всем известный факт. Эти средние этажи всегда были дороже.
Новые квартиры потому и продаются, потому что в них есть закрытые детские площадки, охрана, уборка, новые коммуникации, лифты и так далее.
Как мать вытащит коляску, даже на 3 этаж.
Сотни тысяч людей, поставили генераторы и платят и за топливо и за лифты.
Но, пожалуйста, никто никому не запрещает всего этого не делать.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2281
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24746
|16530687
|
Нед 07 кві, 2024 11:52
hume
|
|1347
|5431126
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|39883
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|