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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11735117361173711738
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В основном, семьи выбирают 7...12 этажи. Всем известный факт. Эти средние этажи всегда были дороже.

Новые квартиры потому и продаются, потому что в них есть закрытые детские площадки, охрана, уборка, новые коммуникации, лифты и так далее.

Как мать вытащит коляску, даже на 3 этаж.

Сотни тысяч людей, поставили генераторы и платят и за топливо и за лифты.

Но, пожалуйста, никто никому не запрещает всего этого не делать.
Бетон
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