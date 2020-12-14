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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11735117361173711738
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:17

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою.
Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль.
Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості
мати з дитиною набагато простіше переселити в хрущ з газом ніж за допомогою цієї примітивної маніпуляції розводити сотні мешканців сплачувати за пальне для генератора щоб заживити ліфт)

обирати життя на останніх поверхах чоловійників з панорамними вікнами в Києві під час війни з загрозою блекаутів і прицьому щось там ще нявкати про «дремучость» - це реальний доказ твоєї одноклітинності)

але я особисто можу тобі розказати як жила дружина мого знайомого на 25 поверсі свічки на Кургузова в Вишгороді, яка ще й стоїть на височенному та крутому торчку, де під час відключень світла вимикалось і опалення з водою, а по воду взагалі доводилось ходити далеко вниз до бювета, де ще треба було відстоювати часову чергу

Я когда-то очень давно, наверное ещё до 2010 года, привозил геодезистов в котлован на кургузова от стороны заказчика проекта( для проб грунта). Если не ошибаюсь рабочий номер был 11, возможно с буквой. Тогда место показалось не очень. Высотный дом высоко на холме. Помню погода была не очень, был сильный ветер и дождь, укрыться не могли даже в котловане. Я уже тогда подумал про будущих жильцов, неудобно там пешим + ветрено, нет никаких преград
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В основном, семьи выбирают 7...12 этажи. Всем известный факт. Эти средние этажи всегда были дороже.

Новые квартиры потому и продаются, потому что в них есть закрытые детские площадки, охрана, уборка, новые коммуникации, лифты и так далее.

Как мать вытащит коляску, даже на 3 этаж.

Сотни тысяч людей, поставили генераторы и платят и за топливо и за лифты.

Но, пожалуйста, никто никому не запрещает всего этого не делать.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 23:12

  Frant написав:
  kingkongovets написав:до речі згадав - єдину працюючу подібну схему я бачив в Батумі - там за поїздку на ліфті треба було сплачувати монетками бгг

отаке працювати в умовах, коли ліфт запитаний від генератора теоретично можливо, але тоді люди за підйом на високий поверх будуть скидуватись, бо для однієї людини це буде занадто дорого

ліфти від генераторів в багатоквартирних будинках можуть працювати лише в аварійному режимі, крапка

В Житомирі 14 років назад, я їхав ліфтом, в жилому будинку, в якому за проїзд треба було платити карточкою.
Це досить непогана ідея для наших селюків


Ситуация - в лифт входят соседи с одного этажа.
Кто платит?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 23:18

rjkz
Там смешные цены поездки чтобы это обсуждать. Копеек 50 наверное
В массе за месяц и на семью - что-то натикает. Но одну поездку точно никто не обсуждает))
Hotab
 
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