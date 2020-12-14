Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Бетон написав:Мати с колискою на ліфті це не перша необхідність. Або жінка з продуктами. Я пішки ходжу на 22 поверх для дихалки та заміни випадів зі штангою. Давай зі мною, я хочу подивитись на цей спектакль. Це не крінж. Це щось іншого рівня дремучості
мати з дитиною набагато простіше переселити в хрущ з газом ніж за допомогою цієї примітивної маніпуляції розводити сотні мешканців сплачувати за пальне для генератора щоб заживити ліфт)
обирати життя на останніх поверхах чоловійників з панорамними вікнами в Києві під час війни з загрозою блекаутів і прицьому щось там ще нявкати про «дремучость» - це реальний доказ твоєї одноклітинності)
але я особисто можу тобі розказати як жила дружина мого знайомого на 25 поверсі свічки на Кургузова в Вишгороді, яка ще й стоїть на височенному та крутому торчку, де під час відключень світла вимикалось і опалення з водою, а по воду взагалі доводилось ходити далеко вниз до бювета, де ще треба було відстоювати часову чергу
Я когда-то очень давно, наверное ещё до 2010 года, привозил геодезистов в котлован на кургузова от стороны заказчика проекта( для проб грунта). Если не ошибаюсь рабочий номер был 11, возможно с буквой. Тогда место показалось не очень. Высотный дом высоко на холме. Помню погода была не очень, был сильный ветер и дождь, укрыться не могли даже в котловане. Я уже тогда подумал про будущих жильцов, неудобно там пешим + ветрено, нет никаких преград
Бетон написав:В основном, семьи выбирают 7...12 этажи. Всем известный факт. Эти средние этажи всегда были дороже.
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Только когда приходишь в оп тебе выкатывают коэффициент этажности. То есть увеличивают цену метра на каждый следующий этаж. В некоторых проинвестированных мною объектах разница между 7 и 17 доходила до 300 уе на метре, выше ещё дороже.
7...12 этажи, на моей памяти, были самые дорогие у аркады. У других коэффициент этажности.
Востаннє редагувалось hume в Пон 08 кві, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.