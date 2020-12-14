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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11736117371173811739
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=9
4шт 1к.

ROI 15%
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:22

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.

ROI 15%

Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови

Рядом яхт клуб


Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
hume
 
Повідомлень: 9708
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1
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:47

  hume написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.

ROI 15%

Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови

Рядом яхт клуб


Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц

да причём тут забор и комнаты.
в аренду сдаёшь. так делают здесь и сейчас с нами или без нас.
делим на 4 однухи
хата получается 37 куе
Бетон
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Повідомлень: 2297
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Подякував: 84 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:55

  hume написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.
ROI 15%

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц

15% це мабуть Бетон рахує щоб ніфіга не робити, просто поділити на кавалірки.
з дизайнерським жлоб-ремонтом там інший навар ))
sergey_stasyuk555
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  #<1 ... 11736117371173811739
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