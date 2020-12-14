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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 кві, 2024 20:49
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Бетон
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:22
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.
ROI 15%
Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови
Рядом яхт клуб
Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор
За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
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hume
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:47
hume написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.
ROI 15%
Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови
Рядом яхт клуб
Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор
За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
да причём тут забор и комнаты.
в аренду сдаёшь. так делают здесь и сейчас с нами или без нас.
делим на 4 однухи
хата получается 37 куе
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Бетон
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:55
hume написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.
ROI 15%
За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
15% це мабуть Бетон рахує щоб ніфіга не робити, просто поділити на кавалірки.
з дизайнерським жлоб-ремонтом там інший навар ))
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sergey_stasyuk555
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