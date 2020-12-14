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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11736117371173811739
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=9
4шт 1к.

ROI 15%
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:22

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.

ROI 15%

Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови

Рядом яхт клуб


Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:47

  hume написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.

ROI 15%

Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови

Рядом яхт клуб


Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц

да причём тут забор и комнаты.
в аренду сдаёшь. так делают здесь и сейчас с нами или без нас.
делим на 4 однухи
хата получается 37 куе
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:55

  hume написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.
ROI 15%

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц

15% це мабуть Бетон рахує щоб ніфіга не робити, просто поділити на кавалірки.
з дизайнерським жлоб-ремонтом там інший навар ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:10

  sergey_stasyuk555 написав:
  hume написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9
4шт 1к.
ROI 15%

За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц

15% це мабуть Бетон рахує щоб ніфіга не робити, просто поділити на кавалірки.
з дизайнерським жлоб-ремонтом там інший навар ))


4 повноцінних однухи. раз ви перейшли на польські аналогії - то по вашому - євродвухи.
здати в оренду. дохід 15 річних в долларах.
ще є щось схоже в варшавському.

особисто я всі активи переводжу за кордон. мені воно не треба.

В Іспанії людина пропонує купити апарт комерцію за 220к евро з дохідністю 30 тисяч євро в рік нетто від коротко строкової оренди через букінг.
що один в один з такою ж 4к квартирою в Києві, яка буде коштувати 195 к евро в перерахунку.
не знаю, яка дохадність від коротко строкової оренди
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:37

Щоб це було правдою (оті побрехеньки від іспаноукраїнців), то там би черга стояла з бажаючих.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:11

  gonchik74 написав:Щоб це було правдою (оті побрехеньки від іспаноукраїнців), то там би черга стояла з бажаючих.

та ото ж
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:32

  Бетон написав:да причём тут забор и комнаты.
в аренду сдаёшь. так делают здесь и сейчас с нами или без нас.
делим на 4 однухи
хата получается 37 куе

Комнаты это составляющее будущих однушек..вы же квартиру покупаете с этими комнатами, по 11 метров.

Не знаком с проектом дома, а как на второй этаж заходить? Или это пентзауз с двумя входами..

Обычно когда я что-то покупаю всегда задаю вопрос смогу ли я продать купленное и желательно без дисконта в 40%.
Мы сейчас говорим о сумме в 150 тысяч уе. Как бы не палка колбасы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 06:28

  gonchik74 написав:Щоб це було правдою (оті побрехеньки від іспаноукраїнців), то там би черга стояла з бажаючих.

Побрехеньки від київських рилів-новобуднмків, які живуть в Польщі.
Вчора я проїхався машиною по Києву - жодного працюючого крану над новобудами.
Всі непорушно стоять.
Такий "даражай".
Frant
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  #<1 ... 11736117371173811739
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