Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови
Рядом яхт клуб
Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор
За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
Гдавное это правильно сделать рекламу и преподнести объект.()
90 метрів до берега Дніпра, перед будинком точно не виростуть інші новобудови
Рядом яхт клуб
Конечно новые дома тут не выростут, просто негде. Под окнами дорога 6 полос и развязка в два уровня для съезда с моста. Ну и конечно яхт клуб имеет решающее значение для выбора одно-двукомнатной квартиры. И ладно бы ещё яхт клуб был бы как под окнами Ривьера Риверсайд на левобережке, куда можно спокойно зайти, побродить по причалам и попить кофе в заведении на берегу, но нет, там нельзя на территорию. То есть фактически вместо доступа к воде -забор
За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
да причём тут забор и комнаты. в аренду сдаёшь. так делают здесь и сейчас с нами или без нас. делим на 4 однухи хата получается 37 куе
Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-penthaus-zhk-great-zhk-greyt-dnprovska-naberezhna-IDUQy3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=9 4шт 1к. ROI 15%
За 150 тысяч получаем две 80 метровые двушки, одна над другой, с перспективой забрать четверть на лестницу и вдобавок получаем 6 комнат по 13, 12 и 11 метров. Заманчивое предложение, надо брать. Пздц
15% це мабуть Бетон рахує щоб ніфіга не робити, просто поділити на кавалірки. з дизайнерським жлоб-ремонтом там інший навар ))
4 повноцінних однухи. раз ви перейшли на польські аналогії - то по вашому - євродвухи. здати в оренду. дохід 15 річних в долларах. ще є щось схоже в варшавському.
особисто я всі активи переводжу за кордон. мені воно не треба.
В Іспанії людина пропонує купити апарт комерцію за 220к евро з дохідністю 30 тисяч євро в рік нетто від коротко строкової оренди через букінг. що один в один з такою ж 4к квартирою в Києві, яка буде коштувати 195 к евро в перерахунку. не знаю, яка дохадність від коротко строкової оренди
ще лише ллють фундамент, а вже більше третини (самий ліквід) продане. Все за кеш!!
У всякому Гатному також з десяток обʼєктів (по кілька будинків зразу) в стані активного будівництва. Готових в продажу теж чимало. Кому це все? Хто купує? В самому місті квартири дивлюсь теж .. В гарних ЖК, ліквід - нема. В Метрополісі завислі на 3 роки не продані неліквідні лише. Пристойне - лише на кінець 25 року. І ціни не знижують. Ловлю себе на думці, що мені заробляти подобається більше, ніж знайти спосіб як витратити..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 кві, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.