Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Frant Цікава і дивна ситуація по новозбудованим (і чимало будується) дупоексів/танців біля Києва. Розглядав лише максимально близько біля. Ось локація, лише 1 км від окружної.. Буде міні-містечко закрите.
ще лише ллють фундамент, а вже більше третини (самий ліквід) продане. Все за кеш!!
У всякому Гатному також з десяток обʼєктів (по кілька будинків зразу) в стані активного будівництва. Готових в продажу теж чимало. Кому це все? Хто купує? В самому місті квартири дивлюсь теж .. В гарних ЖК, ліквід - нема. В Метрополісі завислі на 3 роки не продані неліквідні лише. Пристойне - лише на кінець 25 року. І ціни не знижують. Ловлю себе на думці, що мені заробляти подобається більше, ніж знайти спосіб як витратити..
Кому це потрібно? Тим, хто за 33 роки розтягнув державу, роздерибанив її частинами. Конвертував величезний потенціал індустріальної 52 млн держави в 25-поверхові суперхрущі біля окружної дороги, в чавунно-пшеничну територію з клоунами на найвищих посадах. І продовжує це робити. Українська школа управління - це погані колгоспи і ВПШ (вища партійна школа). Українців, як і московитів, не беруть на керівні посади в міжнародні корпорації - тому що вони не вміють організовувати, не вміють керувати. Третій рік війни - немає ні власних ракет, ні масових ударних безпілотників. Тому що це непосильне завдання для української влади, навіть в умовах війни. Українська влада навіть не знає частушку про директорію, вагон і територію, хоча це актуальний віршик