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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11737117381173911740
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:06

  Hotab написав:Frant
Цікава і дивна ситуація по новозбудованим (і чимало будується) дупоексів/танців біля Києва. Розглядав лише максимально близько біля.
Ось локація, лише 1 км від окружної..
Буде міні-містечко закрите.

ще лише ллють фундамент, а вже більше третини (самий ліквід) продане. Все за кеш!!

У всякому Гатному також з десяток обʼєктів (по кілька будинків зразу) в стані активного будівництва. Готових в продажу теж чимало.
Кому це все? Хто купує?
В самому місті квартири дивлюсь теж .. В гарних ЖК, ліквід - нема. В Метрополісі завислі на 3 роки не продані неліквідні лише. Пристойне - лише на кінець 25 року. І ціни не знижують.
Ловлю себе на думці, що мені заробляти подобається більше, ніж знайти спосіб як витратити..

Кому це потрібно?
Тим, хто за 33 роки розтягнув державу, роздерибанив її частинами.
Конвертував величезний потенціал індустріальної 52 млн держави в 25-поверхові суперхрущі біля окружної дороги, в чавунно-пшеничну територію з клоунами на найвищих посадах.
І продовжує це робити.
Українська школа управління - це погані колгоспи і ВПШ (вища партійна школа).
Українців, як і московитів, не беруть на керівні посади в міжнародні корпорації - тому що вони не вміють організовувати, не вміють керувати.
Третій рік війни - немає ні власних ракет, ні масових ударних безпілотників.
Тому що це непосильне завдання для української влади, навіть в умовах війни.
Українська влада навіть не знає частушку про директорію, вагон і територію, хоча це актуальний віршик
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:23

  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто

В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:26

  Frant написав:В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.

Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37

  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянув на карту де це , навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету їхати хвилин 15. Йти краще і не пробувати.

Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:39

  Hotab написав:
  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянуть на карту де, навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету їхати хвилин 15. Йти краще і не пробувати.

Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..

Ще й з них податки
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:49

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.

Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов

там утром пробка в Киев 3 км. Дорога узкая. Школ нет, садики частные. И таких жоп десятки.. Бортничи например.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:50

  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто

А в чому прикол скляного балкону? Повітря не вентилюється, сонце прожарює такий балкон. Ще і бруд на цьому склі буде. Та і посидіти в трусах за чашечкою кави - то сусіди будуть втикати.
BIGor
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  #<1 ... 11737117381173911740
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