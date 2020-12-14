Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37
Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37
Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянув на карту де це , навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету їхати хвилин 15. Йти краще і не пробувати.
Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:39
Ще й з них податки
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:49
там утром пробка в Киев 3 км. Дорога узкая. Школ нет, садики частные. И таких жоп десятки.. Бортничи например.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:50
А в чому прикол скляного балкону? Повітря не вентилюється, сонце прожарює такий балкон. Ще і бруд на цьому склі буде. Та і посидіти в трусах за чашечкою кави - то сусіди будуть втикати.
Додано: Вів 09 кві, 2024 09:35
Інформація стосовно реальних зарплат
"Україна не потрапила до першої сотні країн світу за розміром зарплат, – рейтинг
Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати.
Журнал CEOWorld порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату.
До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли:
🔸Швейцарія ($8111);
🔸Люксембург ($6633);
🔸США ($6455);
🔸Ісландія ($6441);
🔸Норвегія ($5665);
🔸Данія ($5642);
🔸Канада ($5081);
🔸Гренландія ($4665);
🔸Ірландія ($4622);
🔸Нідерланди ($4581).
Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).
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