Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 08:19
https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Бетон
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37
vitaliiangel написав: Frant написав:
В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.
Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов
Бетон
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37
Бетон написав:
https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянув на карту де це , навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету
їхати
хвилин 15. Йти краще і не пробувати.
Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..
Hotab
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:39
Hotab написав: Бетон написав:
https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянуть на карту де, навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету
їхати
хвилин 15. Йти краще і не пробувати.
Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..
Ще й з них податки
Бетон
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:49
Бетон написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.
Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов
там утром пробка в Киев 3 км. Дорога узкая. Школ нет, садики частные. И таких жоп десятки.. Бортничи например.
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Вів 09 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:50
Бетон написав:
https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
А в чому прикол скляного балкону? Повітря не вентилюється, сонце прожарює такий балкон. Ще і бруд на цьому склі буде. Та і посидіти в трусах за чашечкою кави - то сусіди будуть втикати.
BIGor
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Додано: Вів 09 кві, 2024 09:35
Інформація стосовно реальних зарплат
"Україна не потрапила до першої сотні країн світу за розміром зарплат, – рейтинг Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати. Журнал CEOWorld порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату. До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли: 🔸Швейцарія ($8111); 🔸Люксембург ($6633); 🔸США ($6455); 🔸Ісландія ($6441); 🔸Норвегія ($5665); 🔸Данія ($5642); 🔸Канада ($5081); 🔸Гренландія ($4665); 🔸Ірландія ($4622); 🔸Нідерланди ($4581). Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).
Frant
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Додано: Вів 09 кві, 2024 10:44
Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість. Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу. Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?
UA
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Додано: Вів 09 кві, 2024 10:46
UA написав:
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?
в недвижимости живёт не только моб.ресурс. Бизнес найдёт лазейку, когда речь идёт о его кармане. Или все закроются в обиде на ТЦК?
vitaliiangel
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Додано: Вів 09 кві, 2024 10:51
UA написав:
Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість.
Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу.
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?
Все правильно роблять ТЦК.
Війна.
Цирк, телемарафон і продажі ширпотребу - зачекають
Frant
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