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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11738117391174011741>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.

Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:37

  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянув на карту де це , навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету їхати хвилин 15. Йти краще і не пробувати.

Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:39

  Hotab написав:
  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Там ібєня ібєнєйшиє. Там в продажу десятки, ніхто не бере. Я просто глянуть на карту де, навіть їхати дивитись не схотів. Там до найближчого супермаркету їхати хвилин 15. Йти краще і не пробувати.

Як вийшли такі озвучені суми? Ну 110 там явно оверпрайс, але до 70 нареуснічати… Це дар..

Ще й з них податки
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:49

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:В Нью-Йорку такий коштує 2,5 млн. доларів.
Так там нормальна держава, адекватне управління, а не вчорашні колгоспники, сантехніки і клоуни на найвищих посадах
то есть ты согласен, что цены низкие и надо брать? когда все начнут брать, цены сделают х3 за год.

Возможно, это осокорки. Никому не в обиду, но там просто сборище каких-то жлобов

там утром пробка в Киев 3 км. Дорога узкая. Школ нет, садики частные. И таких жоп десятки.. Бортничи например.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:50

  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто

А в чому прикол скляного балкону? Повітря не вентилюється, сонце прожарює такий балкон. Ще і бруд на цьому склі буде. Та і посидіти в трусах за чашечкою кави - то сусіди будуть втикати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 09:35

Інформація стосовно реальних зарплат

"Україна не потрапила до першої сотні країн світу за розміром зарплат, – рейтинг

Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати.

Журнал CEOWorld порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату.

До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли:

🔸Швейцарія ($8111);
🔸Люксембург ($6633);
🔸США ($6455);
🔸Ісландія ($6441);
🔸Норвегія ($5665);
🔸Данія ($5642);
🔸Канада ($5081);
🔸Гренландія ($4665);
🔸Ірландія ($4622);
🔸Нідерланди ($4581).

Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:44

Фактор тцк

Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість.
Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу.
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:46

  UA написав:Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?
в недвижимости живёт не только моб.ресурс. Бизнес найдёт лазейку, когда речь идёт о его кармане. Или все закроются в обиде на ТЦК?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:51

  UA написав:Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість.
Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу.
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?

Все правильно роблять ТЦК.
Війна.
Цирк, телемарафон і продажі ширпотребу - зачекають
Frant
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