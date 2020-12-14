Покі це впливає на не виконання замовлень в строк.
Що буде в перспективі декількох місяців не знаю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:53
Покі це впливає на не виконання замовлень в строк.
Що буде в перспективі декількох місяців не знаю.
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:54
Цирку і телемарафону як раз пофіг, вони "критично важливі підприємства"
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:56
Для ватної влади акторів і циркачів - так!
Додано: Вів 09 кві, 2024 11:32
Доброго дня.
Ваші дописи завжди були змістовні і адекватні, але тут Ви попали в молоко і продемонстрували рівень Бетона.
Трохи тил розжерів і забув, що йде війна на знищення, коли щоденно є втрати, поранені.
Я взагалі дивуюсь, що фронт ще не посипався, без цих "відловлених" скоро лінія фронту буде проходити по Дніпру, яка тоді буде "економічна активність?".
А ринок нерухомості бодрячком себе почуває, бо є виплати загиблим і є-оселя.
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