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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11738117391174011741
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:53

Покі це впливає на не виконання замовлень в строк.
Що буде в перспективі декількох місяців не знаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:54

  Frant написав:
  UA написав:Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість.
Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу.
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?

Все правильно роблять ТЦК.
Війна.
Цирк, телемарафон і продажі ширпотребу - зачекають

Цирку і телемарафону як раз пофіг, вони "критично важливі підприємства"
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:56

  посетитель написав:
  Frant написав:
  UA написав:Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість.
Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу.
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?

Все правильно роблять ТЦК.
Війна.
Цирк, телемарафон і продажі ширпотребу - зачекають

Цирку і телемарафону як раз пофіг, вони "критично важливі підприємства"

Для ватної влади акторів і циркачів - так!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:32

  UA написав:Штурмовики тцк своїм стоянням біля входів метро руйнують економічну активність в місті.
Не очікував аж таку тупість.
Власники бізнесів винаймають автобуси для службових розвозок чоловіків на роботу.
Чи буде вплив економічного спаду на ринок нерухомості?

Доброго дня.
Ваші дописи завжди були змістовні і адекватні, але тут Ви попали в молоко і продемонстрували рівень Бетона.
Трохи тил розжерів і забув, що йде війна на знищення, коли щоденно є втрати, поранені.
Я взагалі дивуюсь, що фронт ще не посипався, без цих "відловлених" скоро лінія фронту буде проходити по Дніпру, яка тоді буде "економічна активність?".
А ринок нерухомості бодрячком себе почуває, бо є виплати загиблим і є-оселя.
somilitark
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  #<1 ... 11738117391174011741
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