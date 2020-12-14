Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта. Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта. Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.
Чим більша густина населення, чим менше шкіл, дитсадків, доріг, тим краще продається.