Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта. Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта. Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.
Будував звісно ж не я, але принцип такий: вы купуєте ділянку, ділете її на частини та будуєте зблоковані будинки: дві, три і більше частин з відповідними границями ділянок. Ніхто ділянки на шару не дає, все купується за власний кошт
Я розмовляв на днях з знайомим, який має архітектурну освіту. З точки зору архітектури, виявляється, райони ДВРЗ і Стара Дарниця, мають свій стильний простір, своє обличчя. Тому що їх не встигли спотворити 25-поверховими суперхрущами.
Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.
Всё очень плохо.
Может дело в осокорках, не знаю
В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто
Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта. Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.
Будував звісно ж не я, але принцип такий: вы купуєте ділянку, ділете її на частини та будуєте зблоковані будинки: дві, три і більше частин з відповідними границями ділянок. Ніхто ділянки на шару не дає, все купується за власний кошт
Це зрозуміло. Але коли прийде усвідомлення того, що на ділянці в 3 сотки будувати дуплекс не варто, бо не куплять, що участок потрібно збільшити удвічі - то й ціна участка зменшиться - інакше він буде нікому не потрібний. Ми можемо дозволити собі жити не у надщильній забудові. В нас найгірша демографія в світі та найбільший відтік населення. Час заборонити будівництво мордорів, навігаторів, медових і т.п. (надщільне малоповерхове будіництво само відімре).
airmax78 написав:Це зрозуміло. Але коли прийде усвідомлення того, що на ділянці в 3 сотки будувати дуплекс не варто, бо не куплять, що участок потрібно збільшити удвічі - то й ціна участка зменшиться - інакше він буде нікому не потрібний. Ми можемо дозволити собі жити не у надщильній забудові. В нас найгірша демографія в світі та найбільший відтік населення. Час заборонити будівництво мордорів, навігаторів, медових і т.п. (надщільне малоповерхове будіництво само відімре).
Я розмовляв на днях з знайомим, який має архітектурну освіту. З точки зору архітектури, виявляється, райони ДВРЗ і Стара Дарниця, мають свій стильний простір, своє обличчя. Тому що їх не встигли спотворити 25-поверховими суперхрущами.
повністю з ним згоден, замість обслуговування і розвитку метро/мостів.... - з 2014 влаштували просто хаотичну забудову. Тепер на жаль не можу назвати Київ зручним для проживання містом, сподіваюсь з іншими станціями метро все буде в порядку