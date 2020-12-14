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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11739117401174111742>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:53

Покі це впливає на не виконання замовлень в строк.
Що буде в перспективі декількох місяців не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:13

  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто

Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта.
Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кличко - лучший мэр в мире
https://nerukhomi.ua/news/lajfhaki/v-ki ... trojku.htm
статья не про обвал цен, а про изуродование города
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:35

  airmax78 написав:
  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто

Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта.
Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.

Будував звісно ж не я, але принцип такий: вы купуєте ділянку, ділете її на частини та будуєте зблоковані будинки: дві, три і більше частин з відповідними границями ділянок. Ніхто ділянки на шару не дає, все купується за власний кошт
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:39

  Феодал написав:кличко - лучший мэр в мире
https://nerukhomi.ua/news/lajfhaki/v-ki ... trojku.htm
статья не про обвал цен, а про изуродование города

Я розмовляв на днях з знайомим, який має архітектурну освіту.
З точки зору архітектури, виявляється, райони ДВРЗ і Стара Дарниця, мають свій стильний простір, своє обличчя.
Тому що їх не встигли спотворити 25-поверховими суперхрущами.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:45

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  Бетон написав:https://rieltor.ua/houses-sale/view/11019760/

Этот дуплекс 2 недели назад продали за 70 куе. На ручки получили 54 куе. Себестоимость 90.

Всё очень плохо.

Может дело в осокорках, не знаю

В,Варшаве такой 250 куе. Разница- пропасть просто

Виглядає симпатично. Незрозуміле одне - навіщо така щильність забудови? Ніби це не Осокорки, а французська Рівьера або Анатлія Акурта.
Київським девелоперам потрібно усвідомити, що щильність забудови в Україні повинна бути така сама як щильність населення. Тобто на цьому участку на Осокорках повинно бути в 2.5 рази менше дуплексів ніж вони набудували.

Будував звісно ж не я, але принцип такий: вы купуєте ділянку, ділете її на частини та будуєте зблоковані будинки: дві, три і більше частин з відповідними границями ділянок. Ніхто ділянки на шару не дає, все купується за власний кошт

Це зрозуміло. Але коли прийде усвідомлення того, що на ділянці в 3 сотки будувати дуплекс не варто, бо не куплять, що участок потрібно збільшити удвічі - то й ціна участка зменшиться - інакше він буде нікому не потрібний. Ми можемо дозволити собі жити не у надщильній забудові. В нас найгірша демографія в світі та найбільший відтік населення. Час заборонити будівництво мордорів, навігаторів, медових і т.п. (надщільне малоповерхове будіництво само відімре).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:57

  airmax78 написав:Це зрозуміло. Але коли прийде усвідомлення того, що на ділянці в 3 сотки будувати дуплекс не варто, бо не куплять, що участок потрібно збільшити удвічі - то й ціна участка зменшиться - інакше він буде нікому не потрібний. Ми можемо дозволити собі жити не у надщильній забудові. В нас найгірша демографія в світі та найбільший відтік населення. Час заборонити будівництво мордорів, навігаторів, медових і т.п. (надщільне малоповерхове будіництво само відімре).

???
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:00

  Феодал написав:кличко - лучший мэр в мире
https://nerukhomi.ua/news/lajfhaki/v-ki ... trojku.htm
статья не про обвал цен, а про изуродование города

А проти чого тут боремось? Фасад нової будівлі ніби відтворює фасад старої. Кількість поверхів та сама. То що не так? Краще чергова заброшка нехай залишається на Андріївському?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:02

  Frant написав:
  Феодал написав:кличко - лучший мэр в мире
https://nerukhomi.ua/news/lajfhaki/v-ki ... trojku.htm
статья не про обвал цен, а про изуродование города

Я розмовляв на днях з знайомим, який має архітектурну освіту.
З точки зору архітектури, виявляється, райони ДВРЗ і Стара Дарниця, мають свій стильний простір, своє обличчя.
Тому що їх не встигли спотворити 25-поверховими суперхрущами.

повністю з ним згоден, замість обслуговування і розвитку метро/мостів.... - з 2014 влаштували просто хаотичну забудову.
Тепер на жаль не можу назвати Київ зручним для проживання містом, сподіваюсь з іншими станціями метро все буде в порядку
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:03

  Frant написав:Чим більша густина населення, чим менше шкіл, дитсадків, доріг, тим краще продається.

Відсутність садків, шкіл та висока щільність населення це базові вимоги покупців нерухомості в Києві.
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