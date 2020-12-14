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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11739117401174111742
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:05

  UA написав:
  Frant написав:Чим більша густина населення, чим менше шкіл, дитсадків, доріг, тим краще продається.

Відсутність садків, шкіл та висока щільність населення це базові вимоги покупців нерухомості в Києві.

Ще додайте до переліку наявність фонтанів, гіпсових статуй і пристойна відстань до метро.
Це те, що любить мутрий нароТ.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:06

  UA написав:
  airmax78 написав:Це зрозуміло. Але коли прийде усвідомлення того, що на ділянці в 3 сотки будувати дуплекс не варто, бо не куплять, що участок потрібно збільшити удвічі - то й ціна участка зменшиться - інакше він буде нікому не потрібний. Ми можемо дозволити собі жити не у надщильній забудові. В нас найгірша демографія в світі та найбільший відтік населення. Час заборонити будівництво мордорів, навігаторів, медових і т.п. (надщільне малоповерхове будіництво само відімре).

???
Ви вийшли з секти Первого?

Я в жодній секті не перебуваю. Просто коли населення Києва швидко росло за рахунок міграції з регіонів - я цю лайнозабудову ще міг зрозуміти. Не прийняти, але хоча б зрозуміти чому так. Але зараз ситуація докорінно змінилась. Київ має стати привабливим містом, і в першу чергу через якість проживання. Я за те, щоб Київ забудовувся новими Рибальськими та Файна Таунами, а нє вот ето вот всьо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:10

airmax78 , ти ж маєш розуміти, що навіть в тій опі сотка землі мабуть 5 куів коштує. Додай кожному по 3 сотки до дуплекса, хто захоче доплатити 15 куїав? Ні, хтось точно захоче. Я саме так і хочу собі, не 1-2 сотки , а 3-5 … Але ж забудовники жорстко конкурують , тому землі дають мінімум.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Варшаві, наприклад, висотність невелика біля 5 поверхів.
За рахунок цього, нежитлові фонди пусті. Щоб випити каву треба їхати.
Пробки в двічі більші, ніж в Києві. В Києві тіж відстані я проїжджаю вдвічі швидше.

В чому зручність малоповерхової забудови? В тому що вона росте не вертикально, а по площі? Так їздити треба більше
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:48

  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что там хорошего?

Там нормальна верхівка, яка думає про свою державу.
А не дерибанить її.

З Канади і Іспанії чомусь ніхто не їде сюди.
Лише навпаки
Frant
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