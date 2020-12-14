Ще додайте до переліку наявність фонтанів, гіпсових статуй і пристойна відстань до метро.
Це те, що любить мутрий нароТ.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:05
Ще додайте до переліку наявність фонтанів, гіпсових статуй і пристойна відстань до метро.
Це те, що любить мутрий нароТ.
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:06
Я в жодній секті не перебуваю. Просто коли населення Києва швидко росло за рахунок міграції з регіонів - я цю лайнозабудову ще міг зрозуміти. Не прийняти, але хоча б зрозуміти чому так. Але зараз ситуація докорінно змінилась. Київ має стати привабливим містом, і в першу чергу через якість проживання. Я за те, щоб Київ забудовувся новими Рибальськими та Файна Таунами, а нє вот ето вот всьо.
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:10
airmax78 , ти ж маєш розуміти, що навіть в тій опі сотка землі мабуть 5 куів коштує. Додай кожному по 3 сотки до дуплекса, хто захоче доплатити 15 куїав? Ні, хтось точно захоче. Я саме так і хочу собі, не 1-2 сотки , а 3-5 … Але ж забудовники жорстко конкурують , тому землі дають мінімум.,
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Варшаві, наприклад, висотність невелика біля 5 поверхів.
За рахунок цього, нежитлові фонди пусті. Щоб випити каву треба їхати.
Пробки в двічі більші, ніж в Києві. В Києві тіж відстані я проїжджаю вдвічі швидше.
В чому зручність малоповерхової забудови? В тому що вона росте не вертикально, а по площі? Так їздити треба більше
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:48
Там нормальна верхівка, яка думає про свою державу.
А не дерибанить її.
З Канади і Іспанії чомусь ніхто не їде сюди.
Лише навпаки
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