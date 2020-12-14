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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18
В Варшаві, наприклад, висотність невелика біля 5 поверхів.
За рахунок цього, нежитлові фонди пусті. Щоб випити каву треба їхати.
Пробки в двічі більші, ніж в Києві. В Києві тіж відстані я проїжджаю вдвічі швидше.
В чому зручність малоповерхової забудови? В тому що вона росте не вертикально, а по площі? Так їздити треба більше
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:23
Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
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Бетон
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:25
Бетон написав:
Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Чомусь звідси всі їдуть в Європу і Америку.
Не навпаки
Пояснити тобі на пальцях, чому?
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