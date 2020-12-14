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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11740117411174211743>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Варшаві, наприклад, висотність невелика біля 5 поверхів.
За рахунок цього, нежитлові фонди пусті. Щоб випити каву треба їхати.
Пробки в двічі більші, ніж в Києві. В Києві тіж відстані я проїжджаю вдвічі швидше.

В чому зручність малоповерхової забудови? В тому що вона росте не вертикально, а по площі? Так їздити треба більше
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:36

  airmax78 написав:Це зрозуміло. Але коли прийде усвідомлення того, що на ділянці в 3 сотки будувати дуплекс не варто, бо не куплять, що участок потрібно збільшити удвічі - то й ціна участка зменшиться - інакше він буде нікому не потрібний. Ми можемо дозволити собі жити не у надщильній забудові. В нас найгірша демографія в світі та найбільший відтік населення. Час заборонити будівництво мордорів, навігаторів, медових і т.п. (надщільне малоповерхове будіництво само відімре).

Дачные участки на осокорках преподносятся как жизнь в городе, а в городе предполагается плотненькая застройка. Если бы эти дуплексы были в области 3 сотки действительно как то по жлобски, да и сам проект дуплекса для загородной застройки выглядит сомнительно.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:55

  Hotab написав:airmax78 , ти ж маєш розуміти, що навіть в тій опі сотка землі мабуть 5 куів коштує. Додай кожному по 3 сотки до дуплекса, хто захоче доплатити 15 куїав? Ні, хтось точно захоче. Я саме так і хочу собі, не 1-2 сотки , а 3-5 … Але ж забудовники жорстко конкурують , тому землі дають мінімум.,

Так в цьому ж і справа: не має сотка землі в дупі Києва коштувати 5 куо. Там же жодних комунікацій окрім електричного дрота і поганої дороги. Нехай вона коштує 2.5 куо за сотку. І вже можна буде будувати дуплекс не на 3х сотках, а, хоча б, на 6.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:58

макс стал обвалистом. в ирпене сотка 11 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zeme ... StPUS.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ucha ... UtIi2.html
до войны было 10куе
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 кві, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:58

  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?

Це ОК в центрі та навколо центра. Так скрізь і будують у міру нахабства забудовників та корумпованості влади. Але в іпенях... Ну нафіга потрібний Навігатор? Або Мордор? Я вже мовчу про Одеський квартал чи як це одоробло там називається? Нафіга потрібні бетонні ліси накшталт Варшавського? Ну що це за чайнастайл? В нас що, 300 млн населення?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:00

  vitaliiangel написав:макс стал обвалистом.

Ніт. Я проти концепта: побудуємо лайно - піпл схаває. Нехай будують проекти для людей а не для біомаси.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:06

  airmax78 написав:
  vitaliiangel написав:макс стал обвалистом.

Ніт. Я проти концепта: побудуємо лайно - піпл схаває. Нехай будують проекти для людей а не для біомаси.

так как вы хотите нада тонна денег у покупана, поэтому либо человейник на дорогой земле, либо дуплекс/таун/малоэтажка на дешевой. Но будет количество. Дешевая земля и малая этажность не означает, что застройщика устроит 5 копеек прибыли. И да чем дальше стройка от Киева, тем выше её себестоимость. Бетон с Киева возят Газоблок с Броваров.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 кві, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:09

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:
  vitaliiangel написав:макс стал обвалистом.

Ніт. Я проти концепта: побудуємо лайно - піпл схаває. Нехай будують проекти для людей а не для біомаси.

так как вы хотите нада тонна денег у покупана, поэтому либо человейник на дорогой земле, либо дуплекс/таун/малоэтажка на дешевой. Но будет количество. Дешевая земля и малая этажность не означает, что застройщика устроит 5 копеек.

В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна. І, до речі, дешева/безкоштовна земля вбиває корупцію. Немає за що платити чиновникам. База для корупції зникає. Відповідно падає реальна собівартість.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:12

  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна.
ну бляхи ж дороже в 3р, чем в Польше, почему остальное не может)
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