RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11740117411174211743
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна.
ну бляхи ж дороже х3 чем в Польше, почему остальное не может)

Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
airmax78
 
Повідомлень: 42868
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:18

  airmax78 написав:Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
дтп ежегодно забирает тысячи жизней, но парк авто только растёт. Народ думает что опорник это про авдеевку, а дтп про соседа. И вообще Максим, люди проще смотрят на жизнь и на деньги, чем вы. Я когда покупал свою 1ю квартиру, отпросился на полдня с работы и посмотрел вживую только 2 варианта, из которых и выбрал свой. Я тогда не знал Сержика и Хотаба, которые ищут квартиру годами. Полагаю те дуплексы покупаются точно так же.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22860
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11740117411174211743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2474, 2475, 2476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24757 16533140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:36
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431200
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 40650
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (910)
09.04.2024 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.