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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:15
vitaliiangel написав: airmax78 написав:
В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна.
ну бляхи ж дороже х3 чем в Польше, почему остальное не может)
Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:18
airmax78 написав:
Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
дтп ежегодно забирает тысячи жизней, но парк авто только растёт. Народ думает что опорник это про авдеевку, а дтп про соседа. И вообще Максим, люди проще смотрят на жизнь и на деньги, чем вы. Я когда покупал свою 1ю квартиру, отпросился на полдня с работы и посмотрел вживую только 2 варианта, из которых и выбрал свой. Я тогда не знал Сержика и Хотаба, которые ищут квартиру годами. Полагаю те дуплексы покупаются точно так же.
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