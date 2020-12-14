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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11740117411174211743
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна.
ну бляхи ж дороже х3 чем в Польше, почему остальное не может)

Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:35

  airmax78 написав:макс стал обвалистом.

То у тих, хто за кордоном якесь викривлення реальності. Годину тому написала сусідка з Броварів. Цитувати не буду, може читає)
На нашій невеликій вулиці почали копати два котловани, сусід вигнав перший поверх, комусь повезли вікна, на паралельну за тиждень завезли два басейни (у нас мода на вкопані). Я цьогоріч накриваю. Сотка - 7 к$. За весь час повномасштабки було три обʼяви на олх по продажу на котеджне поселення в 150-200 домогосподарств.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.

Как они умудряются бизнес делать
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