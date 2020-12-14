Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:15
Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:35
То у тих, хто за кордоном якесь викривлення реальності. Годину тому написала сусідка з Броварів. Цитувати не буду, може читає)
На нашій невеликій вулиці почали копати два котловани, сусід вигнав перший поверх, комусь повезли вікна, на паралельну за тиждень завезли два басейни (у нас мода на вкопані). Я цьогоріч накриваю. Сотка - 7 к$. За весь час повномасштабки було три обʼяви на олх по продажу на котеджне поселення в 150-200 домогосподарств.
Додано: Вів 09 кві, 2024 21:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.
Как они умудряются бизнес делать
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