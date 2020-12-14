Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:15
Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:35
То у тих, хто за кордоном якесь викривлення реальності. Годину тому написала сусідка з Броварів. Цитувати не буду, може читає)
На нашій невеликій вулиці почали копати два котловани, сусід вигнав перший поверх, комусь повезли вікна, на паралельну за тиждень завезли два басейни (у нас мода на вкопані). Я цьогоріч накриваю. Сотка - 7 к$. За весь час повномасштабки було три обʼяви на олх по продажу на котеджне поселення в 150-200 домогосподарств.
Додано: Вів 09 кві, 2024 21:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.
Как они умудряются бизнес делать
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:20
В Новій Англії забудовник надавав блогерам безкоштовно квартири в оренду, щоб вони писали якій це чудовий ЖК майже в центрі Києва.
(по факту панельки в Жулянах)
Бетон, тобі Столиця хоч переуступки безкоштовно робить?
Чи ти на шару?
Зроби скріни та занеси у відділ продажів
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:23
Продав учетку?
Яка у пана думка про модні МОПи станом на 9.04.2024 року?
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:30
Модні МОПи це зовсім інша справа. Це центр міста (або недалеко). Це шматочки Європи в цьому архітектурному хаосі. Таке коштує дорого. Може не продаватись, але все одно коштуватиме дорого.
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:37
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:43
Це в топ локаціях і це було так давно що всі забули коли саме таке булою
Десь на околицях ремонт може коштувати 50% вартості обєкта нерухомості.
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:51
с войной тренд поменялся. Без ремонта возьмут сетевики которым критично корпоративные цвета. Остальным делать ремонт в ситуации неопределенности стало неохота. Те помещения которые мониторю я как без ремонта сдаются с 2022. С ремонтом дорого экспозиция 3+ месяца. Ремонтом по рынку или чуть дешевле 1-2 месяца.
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