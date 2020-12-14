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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11741117421174311744>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна.
ну бляхи ж дороже х3 чем в Польше, почему остальное не может)

Тому що бляхі переміщуються в просторі + ЦА блях не завжди думає головою. А земля - вона нерухома. Сьогодні на ній твій ЖК, а завтра опорник. Це не можна не закладати в ціну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:35

  airmax78 написав:макс стал обвалистом.

То у тих, хто за кордоном якесь викривлення реальності. Годину тому написала сусідка з Броварів. Цитувати не буду, може читає)
На нашій невеликій вулиці почали копати два котловани, сусід вигнав перший поверх, комусь повезли вікна, на паралельну за тиждень завезли два басейни (у нас мода на вкопані). Я цьогоріч накриваю. Сотка - 7 к$. За весь час повномасштабки було три обʼяви на олх по продажу на котеджне поселення в 150-200 домогосподарств.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.

Как они умудряются бизнес делать
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:20

  Бетон написав:Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.

Как они умудряются бизнес делать

В Новій Англії забудовник надавав блогерам безкоштовно квартири в оренду, щоб вони писали якій це чудовий ЖК майже в центрі Києва.
(по факту панельки в Жулянах)
Бетон, тобі Столиця хоч переуступки безкоштовно робить?
Чи ти на шару?
Зроби скріни та занеси у відділ продажів :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:23

  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна. І, до речі, дешева/безкоштовна земля вбиває корупцію. Немає за що платити чиновникам. База для корупції зникає. Відповідно падає реальна собівартість.

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Яка у пана думка про модні МОПи станом на 9.04.2024 року?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:30

  UA написав:
  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна. І, до речі, дешева/безкоштовна земля вбиває корупцію. Немає за що платити чиновникам. База для корупції зникає. Відповідно падає реальна собівартість.

Продав учетку?
Яка у пана думка про модні МОПи станом на 9.04.2024 року?

Модні МОПи це зовсім інша справа. Це центр міста (або недалеко). Це шматочки Європи в цьому архітектурному хаосі. Таке коштує дорого. Може не продаватись, але все одно коштуватиме дорого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:37

  airmax78 написав: Таке коштує дорого. Може не продаватись, але все одно коштуватиме дорого.

Не знаю що це означає. Слабкий у фрейдизмі.

А як же Liquidität активів?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:43

  2XL написав:Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.

Це в топ локаціях і це було так давно що всі забули коли саме таке булою
Десь на околицях ремонт може коштувати 50% вартості обєкта нерухомості.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:51

  2XL написав:Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.

с войной тренд поменялся. Без ремонта возьмут сетевики которым критично корпоративные цвета. Остальным делать ремонт в ситуации неопределенности стало неохота. Те помещения которые мониторю я как без ремонта сдаются с 2022. С ремонтом дорого экспозиция 3+ месяца. Ремонтом по рынку или чуть дешевле 1-2 месяца.
vitaliiangel
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