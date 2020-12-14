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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:52
UA написав: Бетон написав:
Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.
Как они умудряются бизнес делать
В Новій Англії забудовник надавав блогерам безкоштовно квартири в оренду, щоб вони писали якій це чудовий ЖК майже в центрі Києва.
(по факту панельки в Жулянах)
Бетон, тобі Столиця хоч переуступки безкоштовно робить?
Чи ти на шару?
Зроби скріни та занеси у відділ продажів
Хіба там не монолітно-каркасні?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 22:54
UA написав: Бетон написав:
Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.
Как они умудряются бизнес делать
В Новій Англії забудовник надавав блогерам безкоштовно квартири в оренду, щоб вони писали якій це чудовий ЖК майже в центрі Києва.
(по факту панельки в Жулянах)
Бетон, тобі Столиця хоч переуступки безкоштовно робить?
Чи ти на шару?
Зроби скріни та занеси у відділ продажів
У них дві незмінні речі: дівчата в оп. Вже років десять знайомі.
І папуга, вроде ара.
Ну і жлобство.
Хоча, спасибі, що взагалі швидко роблять перепоступки.
Приємніше всього було з ковальскою. Генеральний будь-які відстрочки робив. Але проекти в них хлам, нажаль
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Додано: Вів 09 кві, 2024 22:58
Faceless написав: UA написав: Бетон написав:
Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.
Как они умудряются бизнес делать
В Новій Англії забудовник надавав блогерам безкоштовно квартири в оренду, щоб вони писали якій це чудовий ЖК майже в центрі Києва.
(по факту панельки в Жулянах)
Бетон, тобі Столиця хоч переуступки безкоштовно робить?
Чи ти на шару?
Зроби скріни та занеси у відділ продажів
Хіба там не монолітно-каркасні?
Ні, вони свої сбірні циганські табори клонують
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Додано: Вів 09 кві, 2024 22:59
Бетон написав:
Ні, вони свої сбірні циганські табори клонують
Дома ЖК «Новая Англия» строят по сборно-монолитной технологии – из стеновых модулей, произведенных по запатентованной технологии RoyalHouse. Они состоят из стеновой ж/б плиты, утепленной скрепленной системой теплоизоляции – армированного пенополистирола, закрытого клинкерным кирпичом. Панели эти производятся в заводских условиях и поставляются на стройплощадку уже готовыми к установке – то есть, строителям остается только «собрать» коробку будущего дома и выполнить внутренние работы. Подобная технология применялась при строительстве ЖК «Британский Квартал».
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Додано: Вів 09 кві, 2024 23:00
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ні, вони свої сбірні циганські табори клонують
Дома ЖК «Новая Англия» строят по сборно-монолитной технологии – из стеновых модулей, произведенных по запатентованной технологии RoyalHouse. Они состоят из стеновой ж/б плиты, утепленной скрепленной системой теплоизоляции – армированного пенополистирола, закрытого клинкерным кирпичом. Панели эти производятся в заводских условиях и поставляются на стройплощадку уже готовыми к установке – то есть, строителям остается только «собрать» коробку будущего дома и выполнить внутренние работы. Подобная технология применялась при строительстве ЖК «Британский Квартал».
Дякую колега.
Нова запатентована технологія ссср))
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Додано: Вів 09 кві, 2024 23:02
ЖК бізнес клас в цінах якого добре орієнтуюся.
Ціна 2012 до ціни 2024 мінус 40-45% плюс інфляція доллара за цей час склала біля 50%
Це звичайно не так багато, як 5 кратне падіння цін київської нерухомості з 2008 року.
З урахуванням реальної інфляції доллара.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 23:10
Faceless написав: UA написав:
В Новій Англії забудовник надавав блогерам безкоштовно квартири в оренду, щоб вони писали якій це чудовий ЖК майже в центрі Києва.
(по факту панельки в Жулянах)
Бетон, тобі Столиця хоч переуступки безкоштовно робить?
Чи ти на шару?
Зроби скріни та занеси у відділ продажів
Хіба там не монолітно-каркасні?
Панелька, ще з звукоізоляцією гіршою ніж в ДБК та Аркаді.
Можливо більш тонка панель. Не міряв.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 23:17
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ні, вони свої сбірні циганські табори клонують
Дома ЖК «Новая Англия» строят по сборно-монолитной технологии – из стеновых модулей, произведенных по запатентованной технологии RoyalHouse. Они состоят из стеновой ж/б плиты, утепленной скрепленной системой теплоизоляции – армированного пенополистирола, закрытого клинкерным кирпичом. Панели эти производятся в заводских условиях и поставляются на стройплощадку уже готовыми к установке – то есть, строителям остается только «собрать» коробку будущего дома и выполнить внутренние работы. Подобная технология применялась при строительстве ЖК «Британский Квартал».
Дякую колега.
Нова запатентована технологія ссср))
Головне фраза "монолитной технологии" є
Підписники інстаблогерів якраз та аудиторія що схаває.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 23:30
Из "монолитной " там только шахта лифта.
Ну от в неї треба і ховатись, якщо що.
На фотках ударів по панелям можна бачити, що будинки зруйновано, а стовбур шахти стоїть
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