Это какие? Растаможенные или просто отрихтованные и покрашенные кисточкой(и с ХАДО залитым под пробку в почти не эксплуатировавшийся дизелёк с пробегом под лям)?
В Америке тоже почти небитые авто нормального возраста стоят на копарте втрое ниже чем у нас. Но перевозка в районе 5куе, комиссия аукциона и таможня в районе 4-8куе делает их приобретение невыгодным для последующей продажи на авториа и такое везут только для индивидуального пользования и для того, чтоб потешить себя перед сном тем, что "езжу на совсем небитой"