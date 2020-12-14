RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11742117431174411745
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 02:49

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:В Україні не може бути дорогої землі в іпенях великих міст станом на 9.04.2024 року. Може бути тільки дешева земля і безкоштовна.
ну бляхи ж дороже в 3р, чем в Польше, почему остальное не может)

Это какие? Растаможенные или просто отрихтованные и покрашенные кисточкой(и с ХАДО залитым под пробку в почти не эксплуатировавшийся дизелёк с пробегом под лям)?
В Америке тоже почти небитые авто нормального возраста стоят на копарте втрое ниже чем у нас. Но перевозка в районе 5куе, комиссия аукциона и таможня в районе 4-8куе делает их приобретение невыгодным для последующей продажи на авториа и такое везут только для индивидуального пользования и для того, чтоб потешить себя перед сном тем, что "езжу на совсем небитой"
барабашов
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 04:45

барабашов
В чем прикол еженочно приходить в 3 ночи, чтобы написать какую-то офтопную чушь? Не лучше ли спать?
Hotab
 
Повідомлень: 11700
З нами з: 15.02.09
Подякував: 449 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 05:39

  Hotab написав:барабашов
В чем прикол еженочно приходить в 3 ночи, чтобы написать какую-то офтопную чушь? Не лучше ли спать?

А вы как думаете? Форума 24/7
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9796
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11742117431174411745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2474, 2475, 2476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24757 16533649
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:36
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 40810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.