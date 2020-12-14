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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 кві, 2024 09:26
Бетон написав:
Столица развалила гаражи вдоль правды и фигачит монолит ещё и с той стороны.
Убрали заборы возле плюсов, открыли територию, круговое, столько нежилого фонда, паркингов. чувство, что в Варшаву попал.
Как они умудряются бизнес делать
Давно приметил, что столица групп очень тесно связана с киевской властью. В большинстве своём земля достается им не по рыночной цене, а через миськраду. Если не ошибаюсь меняли целевое. Проблемы с землёй решались на раз, в отличии от других девелоперов. Никогда не возникали проблемы со сдачей в эксплуатацию, не удивлюсь если им прописывают более лояльные тех условия. То есть много вводных, которые в последствии влияют на себестоимость.
Так же возникают вопросы строительства метро на виноградарь, дело хорошее и нужное, но совсем неожиданно метро привезет вас в район полностью застраиваемый Столицей. Сейчас поменяли руководителя КГС на человека возглавлявшего генподряд у столицы)) в крупных компаниях служба заказчика и генподрядчик фактически управляется одними людьми. То есть на месте руководителя КГС свой человек. У КГС очень серьезные мощности, которые сейчас могут немножко поработать на столицу. ))
Востаннє редагувалось hume
в Сер 10 кві, 2024 10:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:28
UA написав: 2XL написав:
Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.
Це в топ локаціях і це було так давно що всі забули коли саме таке булою
Десь на околицях ремонт може коштувати 50% вартості обєкта нерухомості.
А может ли быть так, что ремонт остался от предыдущего собственника/арендатора, который его делал под себя, но что-то пошло не так. Теперь вот перепродают с ремонтом
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:06
vitaliiangel написав: 2XL написав:
Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.
с войной тренд поменялся. Без ремонта возьмут сетевики которым критично корпоративные цвета. Остальным делать ремонт в ситуации неопределенности стало неохота. Те помещения которые мониторю я без ремонта сдаются с 2022. С ремонтом дорого экспозиция 3+ месяца. Ремонтом по рынку или чуть дешевле 1-2 месяца.
маячня
ремонти як робили, так і роблять
нічого не змінилося
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:07
hume написав: UA написав: 2XL написав:
Зацікавило питання по комерційній нерухомості. Подивився пропозиції по продажу і оренді - майже всі що дивився пропонуються з ремонтом. Такий тренд зараз чи взагалі? Здавали що комерційну нерухомість віддають орендатору без ремонту взагалі. Все що він там зробить і потім пошкодить - витрати особисті самого орендатора.
Це в топ локаціях і це було так давно що всі забули коли саме таке булою
Десь на околицях ремонт може коштувати 50% вартості обєкта нерухомості.
А может ли быть так, что ремонт остался от предыдущего собственника/арендатора, который его делал под себя, но что-то пошло не так. Теперь вот перепродают с ремонтом
Ремонт в подарунок, як я прогнозував рік назад?
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Frant
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:11
airmax78 написав: vitaliiangel написав:
макс стал обвалистом.
Ніт. Я проти концепта: побудуємо лайно - піпл схаває. Нехай будують проекти для людей а не для біомаси.
Якщо піпл таке хаває то чомуб і ні.
А естети можуть самостійно купити ділянку на свій смак і побудувати хатинку
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:17
Frant написав:
ККЦ, а звідки брати будівельні матеріали?
Поклади гіпсу на Донбасі українська циркова їліта - благополучно проїпала.
Все імпортне, з Польщі і Чехії і Туреччини??
Наступна зима буде суворою, з проблемами в енергетиці.
Рекомендую закупляти кальсони і грілки, а не ремонти для естетів робити.
Главное, чтоб был спрос, а привезти дело не хитрое.
Ремонты действительно делают, экономическая составляющая пока непонятная, но факт остаётся фактом.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:52
hume собівартість ремонту може здешевшати лише з кратним девалом гривні. Тоді штукатури і плиткарі тимчасово попрацюють за їжу. Поступово піднімаючи доларову ціну до попередньої. Але якийсь час (рік-два) буде вікно. Ну а матеріали поки що лише зростання. Особливо якщо здорожчає е/е для промисловості (а вона здорожчає).
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
kingkongovets написав:
маячня
ремонти як робили, так і роблять
нічого не змінилося
хм, я не роблю ремонт, навіщо, коли така невизначеність, та й навколо особливо не помічаю, щоби хтось ремонти робив
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:10
Примат написав: kingkongovets написав:
маячня
ремонти як робили, так і роблять
нічого не змінилося
хм, я не роблю ремонт, навіщо, коли така невизначеність, та й навколо особливо не помічаю, щоби хтось ремонти робив
питання було саме про ремонти в комерціях, чи дійсно їх роблять орендарі для себе?
дійсно роблять і досі
і це не залежить від того що саме ви особисто робите і помічаєте
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