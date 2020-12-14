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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174411745117461174711748>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:05

_____
  UA написав:ЖК бізнес клас в цінах якого добре орієнтуюся.
Ціна 2012 до ціни 2024 мінус 40-45% плюс інфляція доллара за цей час склала біля 50%
Це звичайно не так багато, як 5 кратне падіння цін київської нерухомості з 2008 року.
З урахуванням реальної інфляції доллара.



За моїми спостереженнями, ширпотребівський сегмент з 2008 року подешевшав в 3-4 рази, з врахуванням інфляції.
Новобудна нерухомість знецінилася в 2-2,5 рази.
Кулі, колгоспники і циркачі керують державою - результат перед очима.
На жаль, якість управління за 33 роки - лише погіршується. "Най пастух за отамана буде!"
Зараз ренесанс ватних управлінців, чиновників-дерибанщиків часів януковича. Шагренева шкіра держави - все скорочується.
Тому нерухомість буде дешевшати й далі.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:30

  Hotab написав:hume собівартість ремонту може здешевшати лише з кратним девалом гривні. Тоді штукатури і плиткарі тимчасово попрацюють за їжу. Поступово піднімаючи доларову ціну до попередньої. Але якийсь час (рік-два) буде вікно. Ну а матеріали поки що лише зростання. Особливо якщо здорожчає е/е для промисловості (а вона здорожчає).

Ви трохи не в кусі ситуації.
Штукатури, плиткарі та ін. зараз в гострому дефіциті в Києві.
Без броні від дирекції цирків простому люду складно пересуватися містом та країною.
В мене зараз працює майстр на всі руки 63 роки.
Працює неякісно та дуже, дуже повільно. Майже без інструмента.
Вимушений миритися з цім. Повільно але стабільно.
Від прайса жвавішого нормального майстра з бронею можна флакон корвалолу залпом випити.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:41

  Frant написав:_____
  UA написав:ЖК бізнес клас в цінах якого добре орієнтуюся.
Ціна 2012 до ціни 2024 мінус 40-45% плюс інфляція доллара за цей час склала біля 50%
Це звичайно не так багато, як 5 кратне падіння цін київської нерухомості з 2008 року.
З урахуванням реальної інфляції доллара.



За моїми спостереженнями, ширпотребівський сегмент з 2008 року подешевшав в 3-4 рази, з врахуванням інфляції.
Новобудна нерухомість знецінилася в 2-2,5 рази.

В 2008 2к 50 метрів в советському стані на Оболоні було 150 000 у.е.
В 2024 в советському стані можна купити 52-53 куе.
офіційна інфляція доллара з 2008 50%, реальна значно вища.
От виходить падіння біля 5 раз
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:47

  hume написав: Ремонты действительно делают, экономическая составляющая пока непонятная, но факт остаётся фактом.

Роблять ремонти бо
1. Йдуть великі військові заробітки в людей які до війни жили від зарплати до зарплати
2. Гроші в банку тримати боязко.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:48

  UA написав:В 2008 2к 50 метрів в советському стані на Оболоні було 150 000 у.е.
В 2024 в советському стані можна купити 52-53 куе.
офіційна інфляція доллара з 2008 50%, реальна значно вища.
От виходить падіння біля 5 раз
а чё к 2008? это что какой то эталон. Давайте к 90м или к началу 2000х. Для чистоты сравнения к текущей цене прибавляйте амортизацию, за 20 лет панельки новее не стали. Моя квартира сейчас стоит столько же как в 2011г. Можно сказать что я дорого купил, в 2014 цена снижалась на 30%, но к 2021му снова отросла.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:54

  vitaliiangel написав:
  UA написав:В 2008 2к 50 метрів в советському стані на Оболоні було 150 000 у.е.
В 2024 в советському стані можна купити 52-53 куе.
офіційна інфляція доллара з 2008 50%, реальна значно вища.
От виходить падіння біля 5 раз
а чё к 2008? это что какой то эталон. Давайте к 90м или к началу 2000х. Для чистоты расчётов к текущей цене прибавляйте амортизацию, за 20 лет панельки новее не стали.

Віталя, 2008 в ріелторів, це як 1917 у комуняк :mrgreen:
Якщо інверсори в нерухомість будуть такими розумними, що почнуть рахувати амортизацію, то київська нерухомість втратить будь яку інвест привабливість, а стане звичайним товаром.... приблизно як електросамокат :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Сер 10 кві, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:55

  vitaliiangel написав:
  UA написав:В 2008 2к 50 метрів в советському стані на Оболоні було 150 000 у.е.
В 2024 в советському стані можна купити 52-53 куе.
офіційна інфляція доллара з 2008 50%, реальна значно вища.
От виходить падіння біля 5 раз
а чё к 2008? это что какой то эталон. Давайте к 90м или к началу 2000х. Для чистоты расчётов к текущей цене прибавляйте амортизацию, за 20 лет панельки новее не стали.

Да эталон
По КолеПГС
Когда можно было разменять нежелтеющий АППС в прицентралье на коттедж на Брайтон-Бич рядом с аппартами легендарного Куйбышева на Каддилаке от Сарочки.
Кто тогда не вышел из бетона(особенно наследного и в столице) - тот лицо обиженное хамами из группы приват
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:56

  UA написав:Віталя, 2008 в ріелторів, це як 1917 у комуняк
сравнение с 2008 я встречаю только на данной ветке. Обычно берут период 1-2 года. Про 2008 и про 2014 давно забыли. Люди не держат в голове цены всех лет.
  барабашов написав:Да эталон
По КолеПГС
киевлянам повезло. В 2008 я жил в Днепре где за 35-40 можно было купить сталинку вверху рабочей или стеклянный новострой внизу Кирова. Башни были дороже, шото 80куе, но до киевских хрущей не дотягивались. Западный, Приднепровск, Днепродым от 12куе а за 20куе уже огромный выбор.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:00

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Віталя, 2008 в ріелторів, це як 1917 у комуняк
сравнение с 2008 я встречаю только на данной ветке. Обычно берут период 1-2 года. Про 2008 и про 2014 давно забыли. Люди не держат в голове цены всех лет.

У тебе слабка пам'ять.
Не пам'ятаєш важливих цифр.
Ти навіть не розумієш, що "пам'ять - це властивість інтелекту".
Дарма ти не приймаєш рекомендовані мною таблетки, ох, дарма!
Покращив би пам'ять - став би розуміти, що робити - заробив би на б/в Ланос. Все ж краще на старому Ланосі, ніж на електросамокаті,правда?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 кві, 2024 14:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:02

  Frant написав:Дарма ти не приймаєш рекомендовані мною таблетки,
общайся больше с хотабом. вы с ним два крупных аналитика. а со мной вапще не о чем общаться.
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