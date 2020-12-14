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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11745117461174711748>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:05

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Дарма ти не приймаєш рекомендовані мною таблетки,
общайся больше с хотабом. вы с ним два крупных аналитика. а со мной вапще не о чем общаться.

З твоєю пам'яттю - ти не пам'ятаєш арифметику за 4-й клас.
Логарифми, похідна і квадратні рівняння для тебе взагалі темний ліс.

По хорошому, таким баобабам не варто давати право голосу)))
Їх судження про нерухомість - нагадують розмови неандертальців про налаштування Всесвіту.
У московитів є хороше прислів'я "Каждый сверчок должен знать свой шесток".
А не світити своє неуцтво і обмеженість
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 кві, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:08

Віталя, еталон 1-2 роки беруть лише рили які в 2008 пішки під стіл ходили.
Помітив у молоді взагалі предмет історія не в пошані.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:09

  Frant написав:баобабам
не поздно франту мечтать о бабах?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:10

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:баобабам
не поздно франту мечтать о бабах?

Баобаби і баби - трошки різні об'єкти)))
Віталія, ти хоч прізвище своє і дату народження - пам'ятаєш, наш ти іксперт КРЖН?(((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:11

  UA написав:Віталя, еталон 1-2 роки беруть лише рили які в 2008 пішки під стіл ходили.
Помітив у молоді взагалі предмет історія не в пошані.

история началась в 2008, а 1991 - 2002 в истории не было? как раз 2008 это отрицание того что было раньше. Когда панельки стоили по 12-14куе (а может ещё дешевле, предметно РН тогда не мониторил). Чё-то именно тот период никто вспоминать не любит.

Рылы говорят то что хочет слышать покупатель, если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу в музее. Настолько это сейчас неактуальная информация.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

за закон голосуют
все успели переписать свое имущество?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:19

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Віталя, еталон 1-2 роки беруть лише рили які в 2008 пішки під стіл ходили.
Помітив у молоді взагалі предмет історія не в пошані.

история началась в 2008, а 1991 - 2002 в истории не было? как раз 2008 это отрицание того что было раньше. Когда панельки стоили по 12-14куе (а может ещё дешевле, предметно РН тогда не мониторил). Чё-то именно тот период никто вспоминать не любит.

Рылы говорят то что хочет слышать покупатель, если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу в музее. Настолько это сейчас неактуальная информация.

З 1991 по 2008 був тренд вгору.
З 2008 по 2024 тренд вниз.
Думаю, що з 2024 почнется новий тренд вгору.
Можливо помилково так думаю.

На жаль молоде покоління активно деградує.
Старі рили своїх дітей навчають 2008 роком в надії що вони будуть розумнішими за батьків.
На жаль все марно.
Востаннє редагувалось UA в Сер 10 кві, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:21

  Frant написав:Баобаби і баби - трошки різні об'єкти)))
1е задание ты прошёл. жди 2е
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:22

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Дарма ти не приймаєш рекомендовані мною таблетки,
общайся больше с хотабом. вы с ним два крупных аналитика. а со мной вапще не о чем общаться.

З твоєю пам'яттю - ти не пам'ятаєш арифметику за 4-й клас.
Логарифми, похідна і квадратні рівняння для тебе взагалі темний ліс.

По хорошому, таким баобабам не варто давати право голосу)))
Їх судження про нерухомість - нагадують розмови неандертальців про налаштування Всесвіту.
У московитів є хороше прислів'я "Каждый сверчок должен знать свой шесток".
А не світити своє неуцтво і обмеженість


нагадало анекдот.... :lol:

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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:25

  Олежан написав:за закон голосуют
все успели переписать свое имущество?

Я пропонував Ахметову на мене все переписати, але він чомусь сказав що його особисто це все не стосується.
UA
 
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