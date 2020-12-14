Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Дарма ти не приймаєш рекомендовані мною таблетки,
общайся больше с хотабом. вы с ним два крупных аналитика. а со мной вапще не о чем общаться.
З твоєю пам'яттю - ти не пам'ятаєш арифметику за 4-й клас. Логарифми, похідна і квадратні рівняння для тебе взагалі темний ліс.
По хорошому, таким баобабам не варто давати право голосу))) Їх судження про нерухомість - нагадують розмови неандертальців про налаштування Всесвіту. У московитів є хороше прислів'я "Каждый сверчок должен знать свой шесток". А не світити своє неуцтво і обмеженість
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 кві, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Віталя, еталон 1-2 роки беруть лише рили які в 2008 пішки під стіл ходили. Помітив у молоді взагалі предмет історія не в пошані.
история началась в 2008, а 1991 - 2002 в истории не было? как раз 2008 это отрицание того что было раньше. Когда панельки стоили по 12-14куе (а может ещё дешевле, предметно РН тогда не мониторил). Чё-то именно тот период никто вспоминать не любит.
Рылы говорят то что хочет слышать покупатель, если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу в музее. Настолько это сейчас неактуальная информация.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Віталя, еталон 1-2 роки беруть лише рили які в 2008 пішки під стіл ходили. Помітив у молоді взагалі предмет історія не в пошані.
история началась в 2008, а 1991 - 2002 в истории не было? как раз 2008 это отрицание того что было раньше. Когда панельки стоили по 12-14куе (а может ещё дешевле, предметно РН тогда не мониторил). Чё-то именно тот период никто вспоминать не любит.
Рылы говорят то что хочет слышать покупатель, если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу в музее. Настолько это сейчас неактуальная информация.
З 1991 по 2008 був тренд вгору. З 2008 по 2024 тренд вниз. Думаю, що з 2024 почнется новий тренд вгору. Можливо помилково так думаю.
На жаль молоде покоління активно деградує. Старі рили своїх дітей навчають 2008 роком в надії що вони будуть розумнішими за батьків. На жаль все марно.
Востаннє редагувалось UA в Сер 10 кві, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Дарма ти не приймаєш рекомендовані мною таблетки,
общайся больше с хотабом. вы с ним два крупных аналитика. а со мной вапще не о чем общаться.
З твоєю пам'яттю - ти не пам'ятаєш арифметику за 4-й клас. Логарифми, похідна і квадратні рівняння для тебе взагалі темний ліс.
По хорошому, таким баобабам не варто давати право голосу))) Їх судження про нерухомість - нагадують розмови неандертальців про налаштування Всесвіту. У московитів є хороше прислів'я "Каждый сверчок должен знать свой шесток". А не світити своє неуцтво і обмеженість