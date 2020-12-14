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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 кві, 2024 14:36
UA написав: Олежан написав:
за закон голосуют
все успели переписать свое имущество?
Я пропонував Ахметову на мене все переписати, але він чомусь сказав що його особисто це все не стосується.
он многодетный инвалид
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Олежан
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