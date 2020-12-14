если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу
По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:44
vitaliiangel
По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?
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