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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11744117451174611747
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:44

vitaliiangel

если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу

По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?
Hotab
 
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