Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Затем перед ними предстаёт Кевин, и девушки понимают, что он страдает множественным расстройством личности — их у него 23. Причём личность самого Кевина давно подавлена, а сейчас в нём главенствуют три личности — женщина Патрисия, страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, Деннис, также страдающий этим расстройством (девушек похитил он) и 9-летний мальчик Хедвиг.
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
Ви намагаєтесь довести рилу-новобудівцю, що не кошерно клепати 25-поверхові суперхрущі на кожних 250 м2.