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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11744117451174611747
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:44

vitaliiangel

если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу

По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:44

  Hotab написав:vitaliiangel

если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу

По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?

Це одна і та сама персона.
Інколи вона забуває прийняти таблетки від безпам'ятства, плутається в просторі, в часі та в простих арифметичних діях і датах.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:04

  Hotab написав:vitaliiangel

если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу

По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?

Я коли читаю vitaliiangel, то мені згадується фільм

Сплит (фильм)
Затем перед ними предстаёт Кевин, и девушки понимают, что он страдает множественным расстройством личности — их у него 23. Причём личность самого Кевина давно подавлена, а сейчас в нём главенствуют три личности — женщина Патрисия, страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, Деннис, также страдающий этим расстройством (девушек похитил он) и 9-летний мальчик Хедвиг.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:06

  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:38

  rjkz написав:
  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.

Ви намагаєтесь довести рилу-новобудівцю, що не кошерно клепати 25-поверхові суперхрущі на кожних 250 м2.
Frant
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