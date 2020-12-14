Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Затем перед ними предстаёт Кевин, и девушки понимают, что он страдает множественным расстройством личности — их у него 23. Причём личность самого Кевина давно подавлена, а сейчас в нём главенствуют три личности — женщина Патрисия, страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, Деннис, также страдающий этим расстройством (девушек похитил он) и 9-летний мальчик Хедвиг.
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон) почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут: "магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"
у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?
речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон) почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут: "магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"
у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?
речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее
В нас в супермаркетах є молоко в пакетах 2л і типу каністрах трохи більше. Яйця хоч ящик. В тому ж Ашані можна взяти фасування як для комерції відрами. Розвели дискусію ні про що на рівному місці
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон) почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут: "магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"
у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?
речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее
В нас в супермаркетах є молоко в пакетах 2л і типу каністрах трохи більше. Яйця хоч ящик. В тому ж Ашані можна взяти фасування як для комерції відрами. Розвели дискусію ні про що на рівному місці
ну слухайте, весь інтернет завалений мемами про гігантські упаковки США. я не бачив жодного про Україну. яка дискусія. чи в америці на кожному переулку магаз? чи в них не в кожній сімї по декілька авто?
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side. Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни. Бетон хватить популяризувати бідність.
пхахаха. ну гарізд. не буду. помню Рич Пиана в зал ходил с канистрой воды. не то что у нас - с пол литрушками лазят
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 11 кві, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side. Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни. Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго. Це не добре і не погано, це просто особливості локації