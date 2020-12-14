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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11745117461174711748>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:44

vitaliiangel

если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу

По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:04

  Hotab написав:vitaliiangel

если бы мне рыл сказал(а) про 2008, я бы предложил ей работу

По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний, який не здатний знайти оплачувану роботу?
Це 2 різні особи щоб не перевтомлювався, чи захворювання однієї людини?

Я коли читаю vitaliiangel, то мені згадується фільм

Сплит (фильм)
Затем перед ними предстаёт Кевин, и девушки понимают, что он страдает множественным расстройством личности — их у него 23. Причём личность самого Кевина давно подавлена, а сейчас в нём главенствуют три личности — женщина Патрисия, страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, Деннис, также страдающий этим расстройством (девушек похитил он) и 9-летний мальчик Хедвиг.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:06

  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:41

  rjkz написав:
  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.


ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)
почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:
"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"

у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее

Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.


ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)
почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:
"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"

у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее

В нас в супермаркетах є молоко в пакетах 2л і типу каністрах трохи більше. Яйця хоч ящик. В тому ж Ашані можна взяти фасування як для комерції відрами.
Розвели дискусію ні про що на рівному місці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:58

Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:59

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.

ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)
почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:
"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"

у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее

В нас в супермаркетах є молоко в пакетах 2л і типу каністрах трохи більше. Яйця хоч ящик. В тому ж Ашані можна взяти фасування як для комерції відрами.
Розвели дискусію ні про що на рівному місці


ну слухайте, весь інтернет завалений мемами про гігантські упаковки США.
я не бачив жодного про Україну.
яка дискусія. чи в америці на кожному переулку магаз? чи в них не в кожній сімї по декілька авто?

  UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.

пхахаха.
ну гарізд. не буду.
помню Рич Пиана в зал ходил с канистрой воды. не то что у нас - с пол литрушками лазят
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 11 кві, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:03

  Бетон написав:у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

На самогон мішками беруть.
В сели самогон з цукру це як для тебе Jameson :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:07

  UA написав:
  Бетон написав:у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

На самогон мішками беруть.
В сели самогон з цукру це як для тебе Jameson :mrgreen:

пишете людині, яка в дитинстві розбила бутиль самогону, який треба було віднести копачам.
Jameson и Jack Daniel's я дарував. але за все життя ні разу не пив. нажаль
хіба це жизнь?
Бетон
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