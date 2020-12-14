Бетон написав:

Бетон написав: Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.

В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.



Что тут хорошего? Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.Что тут хорошего?

Не надо ляля."Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.Кому что надо тот то и купит.Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее